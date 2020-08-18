Забастовки гигантов, «Уходи!» на МЗКТ, увольнение Латушко и заявление подполковника - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Как думаете, что принесет нам новый день? Главное, чтобы не было насилия и репрессий и чтоб в стране снова не пропал интернет . Понедельник был полон событиями и людьми, так давайте же вспомним и посмотрим на наших фото, как он прошел . А еще можно вспомнить историческое воскресенье — и увидеть, что происходило в Минске, с высоты . Кстати, вчера Светлана Тихановская заявила , что готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Напомним, Тихановская после выборов покинула Беларусь, она в Литве. Ну, а Лукашенко в очередной раз заявил, что «страну мы не отдадим».





ВАЖНОЕ

Белорусское правительство ушло в отставку , но продолжит исполнять обязанности. Это — чисто технический момент, но вам стоит об этом знать.

, но продолжит исполнять обязанности. Это — чисто технический момент, но вам стоит об этом знать. Предприятия в понедельник продолжили забастовки и акции солидарности . К ним присоединились в том числе промышленные гиганты — «Беларуськалий» ( вот что там происходило ), «Нафтан», МЗКТ, МТЗ, МАЗ, БМЗ, БЕЛАЗ, Полоцк-Стекловолокно, Полимир. Среди требований — прекратить насилие со стороны силовиков и привлечь к ответственности виновных, сложение полномочий Александра Лукашенко, признание выборов нелегитимными и назначение новых, освобождение политзаключенных. Власти не спешат идти на уступки. В этой ситуации работники предприятий заявляют, что будут отстаивать свои гражданские права через забастовки и акции солидарности .

. К ним присоединились в том числе промышленные гиганты — «Беларуськалий» ( ), «Нафтан», МЗКТ, МТЗ, МАЗ, БМЗ, БЕЛАЗ, Полоцк-Стекловолокно, Полимир. Среди требований — прекратить насилие со стороны силовиков и привлечь к ответственности виновных, сложение полномочий Александра Лукашенко, признание выборов нелегитимными и назначение новых, освобождение политзаключенных. Власти не спешат идти на уступки. В этой ситуации работники предприятий заявляют, что будут . Кстати, для тех, кто пострадал и лишился работы из-за политических репрессий , запустили сбор денег. Собранная сумма уже превышает 710 тысяч долларов. Она достаточно быстро растет. Просто имейте это в виду .

, запустили сбор денег. Собранная сумма уже превышает 710 тысяч долларов. Она достаточно быстро растет. . Лукашенко приезжал на МЗКТ. Вернее, прилетел на вертолете, пообщался с работниками в цехах и вышел к людям на улицу. Те встретили его криками «Уходи!». Вот здесь рассказываем подробнее , о чем Александр Лукашенко общался с работниками (аудио- и видеозапись встречи нам прислали работники предприятия). «Я вижу, как вы настроены говорить с президентом. Еще раз повторяю, чтобы вас не держать на жаре: не обижайтесь на меня, но меня вы на колени не поставите, и не делайте прежде всего, чтобы было хуже вам и вашим семьям». Как позже сообщило госТВ, во время визита Лукашенко на МЗКТ готовилась провокация — и он о ней знал, но не отказался. Вот о чем речь . Кстати, там же, НА МЗКТ, Лукашенко пообещал провести выборы после принятия новой конституции.

на МЗКТ. Вернее, прилетел на вертолете, пообщался с работниками в цехах и вышел к людям на улицу. Те встретили его криками «Уходи!». , о чем Александр Лукашенко общался с работниками (аудио- и видеозапись встречи нам прислали работники предприятия). «Я вижу, как вы настроены говорить с президентом. Еще раз повторяю, чтобы вас не держать на жаре: не обижайтесь на меня, но меня вы на колени не поставите, и не делайте прежде всего, чтобы было хуже вам и вашим семьям». Как позже сообщило госТВ, во время готовилась провокация — и он о ней знал, но не отказался. . Кстати, там же, НА МЗКТ, Лукашенко провести выборы после принятия новой конституции. Но у МЗКТ его ждали не только работники этого, но и их коллеги с других предприятий, прибывшие их поддержать. По ощущениям, собралось тысяч 10 человек с МТЗ, МАЗа и других заводов. Рассказываем, что было там .





В понедельник утром сотрудники БТ вышли на забастовку у здания на Макаенка, 9. Перед этим они подписали уведомление, адресованное руководителю компании Ивану Эйсмонту. В нем они требовали признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных, отменить цензуру в СМИ. Смотрите, что там было . Также на забастовку вышли сотрудники телеканалов ОНТ и СТВ.

у здания на Макаенка, 9. Перед этим они подписали уведомление, адресованное руководителю компании Ивану Эйсмонту. В нем они требовали признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных, отменить цензуру в СМИ. . Также на забастовку вышли сотрудники телеканалов ОНТ и СТВ. Два сотрудника МИД вышли на пикет на ступеньки ведомства. Свою акцию солидарности провели модели, дизайнеры и стилисты. В центре Минска музыканты исполнили «Погоню» — посмотрите и послушайте, как это было .

на ступеньки ведомства. Свою модели, дизайнеры и стилисты. В центре Минска музыканты исполнили «Погоню» — . Павла Латушко уволили с поста директора Купаловского — за позицию, конечно. Вот как он, кстати, ее объяснил : «Ёсць моманты ў жыцці, калі трэба рабіць выбар. Я быў не гатовы перайсці рысу маралі. Я не магу пагадзіцца, што ў 21 стагоддзі можна збіваць чалавека толькі за тое, што ён можа выказаць свой пункт гледжання. Гэта маё персанальнае, гэта ў душы. Гэтае маё права прагаласаваць і выбіраць, хто павінен быць кіраўніком дзяржавы, як грамадзяніна. Хтосьці скажа, што я гэта зрабіў позна. Так, шкада. Але лепш зрабіць позна, чым не зрабіць ніколі». Актеры театра во главе с главным режиссером Николаем Пинигиным заявили, что готовы защитить своего директора.





В регионах вчера вечером люди выходили на главные площади своих городов, чтобы пообщаться с местной властью. Но она (власть) разговаривать с народом не спешила. А там где чиновники выйти все же решились, особого разговора не получилось. Кстати, видели, как вышел мэр Речицы и что там было ? Что еще происходило в понедельник вечером, мы рассказывали здесь .

вчера вечером люди выходили на главные площади своих городов, чтобы пообщаться с местной властью. Но она (власть) разговаривать с народом не спешила. А там где чиновники выйти все же решились, особого разговора не получилось. Кстати, видели, ? Что еще происходило в понедельник вечером, мы рассказывали . Вот, например, что было у Минздрава. Туда после работы пришли медики и те, кто их поддерживает. Всего собралось около 500 человек. К ним вышел министр здравоохранения Владимир Караник — и тут началось ! Почитайте, кстати, рассказы врачей БСМП , куда привозили избитых и покалеченных, — и которые уверены, что такого больше быть не должно.

— ! Почитайте, кстати, , куда привозили избитых и покалеченных, — и которые уверены, что такого больше быть не должно. Мы все понимаем, что Евросоюз может ввести санкции в отношении Беларуси в ответ на насилие со стороны властей к протестующим. Чего Беларусь рискует недосчитаться в таком случае?

в отношении Беларуси в ответ на насилие со стороны властей к протестующим. в таком случае? В ЦИК дали ответ на многочисленные обращения (более десяти) с просьбой ознакомить с результатами голосования на участке либо выслать копию протокола участковой комиссии о результатах голосования , а также назначить из-за этого повторный подсчет голосов либо признать выборы недействительными по участку для голосования. Как думаете, какой ?

, а также назначить из-за этого повторный подсчет голосов либо признать выборы недействительными по участку для голосования. ? Возле станции метро «Пушкинская» у народного мемориала вчера выступали люди, которые вышли из ИВС . Мы послушали, что они рассказывают о задержаниях . Кстати, «свободный микрофон» для тех, кто побывал в ИВС, будет работать возле гостиницы «Орбита» еще несколько дней.

. Мы послушали, . Кстати, «свободный микрофон» для тех, кто побывал в ИВС, будет работать возле гостиницы «Орбита» еще несколько дней. Обязательно посмотрите видеорассказ о событиях последних месяцев действующего подполковника милиции из Лиды. Он говорит, что в период предвыборной кампании началась «реальная подготовка к войне против своего народа органов внутренних дел», рассказывает, кто давал приказы разгонять мирные акции и как били задержанных. «23 лучших года жизни я отдал службе — и никогда не мог подумать, что так обернется. Что мы начнем относиться зверски и скотски к людям своей страны. Мне стыдно носить погоны».





ИНТЕРЕСНОЕ

Вот у нас история наблюдателя на выборах Натальи, которую дважды за полчаса осудили прямо на Окрестина и дали два разных срока : 14 суток и семь . «Теперь у меня на руках два документа. По одному меня задержали 9 августа в 22.30 возле стелы, по второму — 10 августа в 2 часа ночи на Кульман, 5. А на самом деле меня задержали на улице Пулихова 9 августа».

: . «Теперь у меня на руках два документа. По одному меня задержали 9 августа в 22.30 возле стелы, по второму — 10 августа в 2 часа ночи на Кульман, 5. А на самом деле меня задержали на улице Пулихова 9 августа». «У людей белые ленты срезали вместе с кожей , если надо — били. Из людей с необычной внешностью просто делали куски мяса». Айтишник Михаил Чупринский — совладелец Rozum Robotics — вот здесь рассказывает о своем задержании и пребывании на Окрестина и в Жодино.

, если надо — били. Из людей с необычной внешностью просто делали куски мяса». Айтишник Михаил Чупринский — совладелец Rozum Robotics — о своем задержании и пребывании на Окрестина и в Жодино. А есть же еще и те, кого обвиняют по уголовной статье о массовых беспорядках . Рассказываем, что о них известно .

. Рассказываем, . Помните день выборов в школе № 32 в микрорайоне Лебяжий? Там были большие очереди к избирательным участкам, ОМОН, автозаки, а к ночи говорить с людьми приезжала сама глава Совета Республики Наталья Кочанова. В центре дополнительного образования детей и молодежи «Контакт» вчера собрали журналистов, чтобы рассказать о фальсификациях на участке № 3 и заявить о забастовке. Правда, учителя, которые были членами избирательной комиссии и собирались выступить с заявлением, на встречу не пришли, но там все равно было горячо .





Читатели присылают нам множество видеороликов, на которых видны колонны различной военной техники , едущей по дорогам Беларуси, часть — в сторону Минска. Давайте разберемся, куда и зачем она направляется . Предупреждаем сразу: сегодня у нам полетят самолеты — и это тоже не должно вызывать у вас паники.

, едущей по дорогам Беларуси, часть — в сторону Минска. Давайте разберемся, . Предупреждаем сразу: сегодня у нам полетят самолеты — и это тоже не должно вызывать у вас паники. Евгений Крыжановский записал новое видеообращение . На этот раз к будущему президенту — и «как будущий избиратель» попросил не забывать, что по Конституции главным является народ, а не президент.

Все новости понедельника, 17 августа

И знаете что. Последнюю неделю белорусы не отрываются от новостей, и даже журналистам тяжело уследить за всем происходящим в стране. Но есть штука, о которой нельзя забывать ни на день, — это благотворительность. И вот этим историям нельзя затеряться в потоке новостей — может, вы сможете помочь этим ребятам? Ведь только вместе мы — народ.

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