﻿ Забастовки гигантов, «Уходи!» на МЗКТ, увольнение Латушко и заявление подполковника - все за вчера. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Забастовки гигантов, «Уходи!» на МЗКТ, увольнение Латушко и заявление подполковника - все за вчера

18.08.2020 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Как думаете, что принесет нам новый день? Главное, чтобы не было насилия и репрессий и чтоб в стране снова не пропал интернет. Понедельник был полон событиями и людьми, так давайте же вспомним и посмотрим на наших фото, как он прошел. А еще можно вспомнить историческое воскресенье — и увидеть, что происходило в Минске, с высоты. Кстати, вчера Светлана Тихановская заявила, что готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Напомним, Тихановская после выборов покинула Беларусь, она в Литве. Ну, а Лукашенко в очередной раз заявил, что «страну мы не отдадим».


ВАЖНОЕ

  • Белорусское правительство ушло в отставку, но продолжит исполнять обязанности. Это — чисто технический момент, но вам стоит об этом знать.
  • Предприятия в понедельник продолжили забастовки и акции солидарности. К ним присоединились в том числе промышленные гиганты — «Беларуськалий» (вот что там происходило), «Нафтан», МЗКТ, МТЗ, МАЗ, БМЗ, БЕЛАЗ, Полоцк-Стекловолокно, Полимир. Среди требований — прекратить насилие со стороны силовиков и привлечь к ответственности виновных, сложение полномочий Александра Лукашенко, признание выборов нелегитимными и назначение новых, освобождение политзаключенных. Власти не спешат идти на уступки. В этой ситуации работники предприятий заявляют, что будут отстаивать свои гражданские права через забастовки и акции солидарности.
  • Кстати, для тех, кто пострадал и лишился работы из-за политических репрессий, запустили сбор денег. Собранная сумма уже превышает 710 тысяч долларов. Она достаточно быстро растет. Просто имейте это в виду.
  • Лукашенко приезжал на МЗКТ. Вернее, прилетел на вертолете, пообщался с работниками в цехах и вышел к людям на улицу. Те встретили его криками «Уходи!». Вот здесь рассказываем подробнее, о чем Александр Лукашенко общался с работниками (аудио- и видеозапись встречи нам прислали работники предприятия). «Я вижу, как вы настроены говорить с президентом. Еще раз повторяю, чтобы вас не держать на жаре: не обижайтесь на меня, но меня вы на колени не поставите, и не делайте прежде всего, чтобы было хуже вам и вашим семьям». Как позже сообщило госТВ, во время визита Лукашенко на МЗКТ готовилась провокация — и он о ней знал, но не отказался. Вот о чем речь. Кстати, там же, НА МЗКТ, Лукашенко пообещал провести выборы после принятия новой конституции.
  • Но у МЗКТ его ждали не только работники этого, но и их коллеги с других предприятий, прибывшие их поддержать. По ощущениям, собралось тысяч 10 человек с МТЗ, МАЗа и других заводов. Рассказываем, что было там.


  • В понедельник утром сотрудники БТ вышли на забастовку у здания на Макаенка, 9. Перед этим они подписали уведомление, адресованное руководителю компании Ивану Эйсмонту. В нем они требовали признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных, отменить цензуру в СМИ. Смотрите, что там было. Также на забастовку вышли сотрудники телеканалов ОНТ и СТВ.
  • Два сотрудника МИД вышли на пикет на ступеньки ведомства. Свою акцию солидарности провели модели, дизайнеры и стилисты. В центре Минска музыканты исполнили «Погоню» — посмотрите и послушайте, как это было.
  • Павла Латушко уволили с поста директора Купаловского — за позицию, конечно. Вот как он, кстати, ее объяснил: «Ёсць моманты ў жыцці, калі трэба рабіць выбар. Я быў не гатовы перайсці рысу маралі. Я не магу пагадзіцца, што ў 21 стагоддзі можна збіваць чалавека толькі за тое, што ён можа выказаць свой пункт гледжання. Гэта маё персанальнае, гэта ў душы. Гэтае маё права прагаласаваць і выбіраць, хто павінен быць кіраўніком дзяржавы, як грамадзяніна. Хтосьці скажа, што я гэта зрабіў позна. Так, шкада. Але лепш зрабіць позна, чым не зрабіць ніколі». Актеры театра во главе с главным режиссером Николаем Пинигиным заявили, что готовы защитить своего директора.


  • В регионах вчера вечером люди выходили на главные площади своих городов, чтобы пообщаться с местной властью. Но она (власть) разговаривать с народом не спешила. А там где чиновники выйти все же решились, особого разговора не получилось. Кстати, видели, как вышел мэр Речицы и что там было? Что еще происходило в понедельник вечером, мы рассказывали здесь.
  • Вот, например, что было у Минздрава. Туда после работы пришли медики и те, кто их поддерживает. Всего собралось около 500 человек. К ним вышел министр здравоохранения Владимир Караник — и тут началось! Почитайте, кстати, рассказы врачей БСМП, куда привозили избитых и покалеченных, — и которые уверены, что такого больше быть не должно.
  • Мы все понимаем, что Евросоюз может ввести санкции в отношении Беларуси в ответ на насилие со стороны властей к протестующим. Чего Беларусь рискует недосчитаться в таком случае?
  • В ЦИК дали ответ на многочисленные обращения (более десяти) с просьбой ознакомить с результатами голосования на участке либо выслать копию протокола участковой комиссии о результатах голосования, а также назначить из-за этого повторный подсчет голосов либо признать выборы недействительными по участку для голосования. Как думаете, какой?
  • Возле станции метро «Пушкинская» у народного мемориала вчера выступали люди, которые вышли из ИВС. Мы послушали, что они рассказывают о задержаниях. Кстати, «свободный микрофон» для тех, кто побывал в ИВС, будет работать возле гостиницы «Орбита» еще несколько дней.
  • Обязательно посмотрите видеорассказ о событиях последних месяцев действующего подполковника милиции из Лиды. Он говорит, что в период предвыборной кампании началась «реальная подготовка к войне против своего народа органов внутренних дел», рассказывает, кто давал приказы разгонять мирные акции и как били задержанных. «23 лучших года жизни я отдал службе — и никогда не мог подумать, что так обернется. Что мы начнем относиться зверски и скотски к людям своей страны. Мне стыдно носить погоны».


  • А экс-замначальника УВД задержали в день выборов бывшие подчиненные. «Можете смело писать, что мне стыдно, что я служил в милиции. Говорю прямо. Стыдно».
  • Помните, мы запустили сервис по поиску пропавших людей? С этого времени более десятка белорусов оттуда уже нашлись: или их выпустили, или с родственниками связались те, кто их видел в местах лишения свободы. Но, к сожалению, судьба многих так и осталась неизвестной. Попробовали посчитать, сколько таких оставалось на вчера. Кстати, уже более 600 человек заявили об избиениях, 122 остаются в изоляторах. Пока СК не возбудил ни одного уголовного дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов.
  • Даже Трамп вчера прокомментировал ситуацию после выборов в Беларуси — и назвал ее ужасной. А еще президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание в связи с резким обострением ситуации в Беларуси. Уже, кстати, известно, что Великобритания и ЕС не признают результаты выборов, в Европарламенте заявили, что не признают Лукашенко президентом Беларуси и объявили его персоной нон грата в Евросоюзе. И Меркель ему, несмотря на его заявление, тоже не звонила. Также по протестам в Беларуси высказался Макрон, ему ответила Захарова.

ИНТЕРЕСНОЕ

  • Вот у нас история наблюдателя на выборах Натальи, которую дважды за полчаса осудили прямо на Окрестина и дали два разных срока: 14 суток и семь. «Теперь у меня на руках два документа. По одному меня задержали 9 августа в 22.30 возле стелы, по второму — 10 августа в 2 часа ночи на Кульман, 5. А на самом деле меня задержали на улице Пулихова 9 августа».
  • «У людей белые ленты срезали вместе с кожей, если надо — били. Из людей с необычной внешностью просто делали куски мяса». Айтишник Михаил Чупринский — совладелец Rozum Robotics — вот здесь рассказывает о своем задержании и пребывании на Окрестина и в Жодино.
  • А есть же еще и те, кого обвиняют по уголовной статье о массовых беспорядках. Рассказываем, что о них известно.
  • Помните день выборов в школе № 32 в микрорайоне Лебяжий? Там были большие очереди к избирательным участкам, ОМОН, автозаки, а к ночи говорить с людьми приезжала сама глава Совета Республики Наталья Кочанова. В центре дополнительного образования детей и молодежи «Контакт» вчера собрали журналистов, чтобы рассказать о фальсификациях на участке № 3 и заявить о забастовке. Правда, учителя, которые были членами избирательной комиссии и собирались выступить с заявлением, на встречу не пришли, но там все равно было горячо.


  • Читатели присылают нам множество видеороликов, на которых видны колонны различной военной техники, едущей по дорогам Беларуси, часть — в сторону Минска. Давайте разберемся, куда и зачем она направляется. Предупреждаем сразу: сегодня у нам полетят самолеты — и это тоже не должно вызывать у вас паники.
  • Евгений Крыжановский записал новое видеообращение. На этот раз к будущему президенту — и «как будущий избиратель» попросил не забывать, что по Конституции главным является народ, а не президент.

Все новости понедельника, 17 августа

И знаете что. Последнюю неделю белорусы не отрываются от новостей, и даже журналистам тяжело уследить за всем происходящим в стране. Но есть штука, о которой нельзя забывать ни на день, — это благотворительность. И вот этим историям нельзя затеряться в потоке новостей — может, вы сможете помочь этим ребятам? Ведь только вместе мы — народ.

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! Как думаете, что принесет нам новый день? Главное, чтобы не было насилия и репрессий и чтоб в стране снова не пропал интернет.
 
Новости дня
Новости общества
 
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 66 районах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.08.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика