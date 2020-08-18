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Глава католической церкви Беларуси просит главу МВД о личной встрече
18.08.2020 12:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
18 августа глава католической церкви Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратился к министру внутренних дел страны Юрию Караеву по делу о задержанных во время акций протеста, сообщает
Кондрусевич просит разрешить священникам посещать людей, задержанных после президентских выборов, чтобы оказать им необходимую помощь, особенно духовную.
Архиепископ просит министра лично принять его, «чтобы обсудить сложившуюся непростую ситуацию с целью предотвращения насилия в будущем». Он также призвал главу ведомства немедленно освободить задержанных.
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Архиепископ просит министра лично принять его, «чтобы обсудить сложившуюся непростую ситуацию с целью предотвращения насилия в будущем».
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