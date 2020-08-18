ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Танковый биатлон" АрМИ-2020

18.08.2020 12:52 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Уже в это воскресенье состоятся первые соревнования Армейских международных игр в Алабино. Участие в "Танковом биатлоне" подтвердили военные ведомства 16 стран. Сборные разделены на два дивизиона. В первый вошли команды Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Китая, России, Сербии и Узбекистана. Второй дивизион составили Вьетнам, Катар, Конго, Лаос, Мьянма, Таджикистан. 

В день открытия Армейских международных игр в заездах конкурса "Танковый биатлон" примут участие сборные Беларуси, Сербии, Азербайджана и Китая. Напомним, в прошлом году наши танкисты завоевали серебро.

  
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже в это воскресенье состоятся первые соревнования Армейских международных игр в Алабино. Участие в "Танковом биатлоне" подтвердили военные ведомства 16 стран....
 
Новости дня
Новости общества
 
Прямо сейчас возле «Володарки» несколько сотен человек поздравляют Тихановского с днем рождения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.08.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика