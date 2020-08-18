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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Танковый биатлон" АрМИ-2020 Уже в это воскресенье состоятся первые соревнования Армейских международных игр в Алабино. Участие в "Танковом биатлоне" подтвердили военные ведомства 16 стран....

Уже в это воскресенье состоятся первые соревнования Армейских международных игр в Алабино. Участие в "Танковом биатлоне" подтвердили военные ведомства 16 стран. Сборные разделены на два дивизиона. В первый вошли команды Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Китая, России, Сербии и Узбекистана. Второй дивизион составили Вьетнам, Катар, Конго, Лаос, Мьянма, Таджикистан.В день открытия Армейских международных игр в заездах конкурса "Танковый биатлон" примут участие сборные Беларуси, Сербии, Азербайджана и Китая. Напомним, в прошлом году наши танкисты завоевали серебро.