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В Беларуси обеспеченность потребителей качественной питьевой водой составляет 93,1%

18.08.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Беларуси обеспеченность потребителей качественной питьевой водой составляет 93,1%
Фото из архива

В Беларуси обеспеченность потребителей качественной питьевой водой составляет 93,1%. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления жилищного хозяйства Минжилкомхоза Андрей Ромашко, передает корреспондент БЕЛТА.

«В стране принята и реализуется программа «Чистая вода», производственная деятельность организаций водопроводно-канализационного хозяйства в прошлом году была направлена на обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения. В целом по стране обеспеченность потребителей качественной и чистой питьевой водой составляет 93,1%. К 2025 году стоит задача довести этот показатель до 100%. В 2016 году он составлял 85,9%», — отметил начальник управления.

По его информации, в прошлом году в стране введена в эксплуатацию 191 станция обезжелезивания воды.

Говоря об услугах теплоснабжения, Андрей Ромашко сообщил, что планомерная работа по замене тепловых сетей позволила снизить потери тепловой энергии при транспортировке до 9,7%. «В 2016 году этот показатель был на уровне 20%. Все это позволяет снизить затраты при оказании услуг», — подчеркнул он.

Также ликвидируются неэффективные котельные, в прошлом году было ликвидировано 48 таких объектов. Проведена модернизация более 400 котельных на местных видах топлива, модернизированы 123 котельные на природном газе.

«Основной задачей стоит повышение эффективности при обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Объемы сборов вторичным материальных ресурсов в стране выросли в два раза, а уровень использования ТКО составил 22,6% и возрос в 2,2 раза. В ближайшей перспективе систему обращения с твердыми коммунальными отходами ждет серьезная модернизация», — рассказал представитель ведомства.

В Беларуси прошла реструктуризация жилищно-коммунальных услуг, направленная на их эффективное оказание и снижение необоснованных затрат. «Если говорить отдельно, то в рамках технического обслуживания жилых домов, только перехода на обслуживание хаус-мастерами достигли экономии порядка Br30 млн в год по стране», — подчеркнул начальник управления.

БелТА

 
 
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Фото из архива В Беларуси обеспеченность потребителей качественной питьевой водой составляет 93,1%. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления...
 
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