﻿ Прямо сейчас возле «Володарки» несколько сотен человек поздравляют Тихановского с днем рождения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прямо сейчас возле «Володарки» несколько сотен человек поздравляют Тихановского с днем рождения

18.08.2020 12:28 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

18 августа — день рождения Сергея Тихановского. Сегодня ему исполняется 42 года. Эту дату Тихановский встречает в СИЗО на улице Володарского, поэтому там собрались люди и кричат ему поздравления.

В руках у людей, которые пришли поздравлять Тихановского, — белые и красные шарики, а также бело-красно-белые флаги. Здесь около 200 человек.

— С днем рожденья! С днем рожденья! — скандируют люди.

За решеткой известный блогер Сергей Тихановский находится с 29 мая.

Два дня назад, 16 августа, Светлана Тихановская обращалась к должностным лицам и сотрудникам, от которых зависят условия содержания и положение ее мужа в СИЗО: «Делайте свою работу правильно, честно и по закону, проявите человечность и гуманность».

(обновляется)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 августа - день рождения Сергея Тихановского. Сегодня ему исполняется 42 года. Эту дату Тихановский встречает в СИЗО на улице Володарского, поэтому там собрались...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси 69 673 случая COVID-19. Прирост за сутки - 84 новых инфицированных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.08.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика