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Прямо сейчас возле «Володарки» несколько сотен человек поздравляют Тихановского с днем рождения
18.08.2020 12:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
18 августа — день рождения Сергея Тихановского. Сегодня ему исполняется 42 года. Эту дату Тихановский встречает в СИЗО на улице Володарского, поэтому там собрались люди и кричат ему поздравления.
В руках у людей, которые пришли поздравлять Тихановского, — белые и красные шарики, а также бело-красно-белые флаги. Здесь около 200 человек.
— С днем рожденья! С днем рожденья! — скандируют люди.
За решеткой известный блогер Сергей Тихановский находится с 29 мая.
Два дня назад, 16 августа, Светлана Тихановская
(обновляется)
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18 августа - день рождения Сергея Тихановского. Сегодня ему исполняется 42 года. Эту дату Тихановский встречает в СИЗО на улице Володарского, поэтому там собрались...
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