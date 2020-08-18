Прямо сейчас возле «Володарки» несколько сотен человек поздравляют Тихановского с днем рождения

Источник материала: Tut.by

18 августа — день рождения Сергея Тихановского. Сегодня ему исполняется 42 года. Эту дату Тихановский встречает в СИЗО на улице Володарского, поэтому там собрались люди и кричат ему поздравления.

В руках у людей, которые пришли поздравлять Тихановского, — белые и красные шарики, а также бело-красно-белые флаги. Здесь около 200 человек.

— С днем рожденья! С днем рожденья! — скандируют люди.

За решеткой известный блогер Сергей Тихановский находится с 29 мая.

Два дня назад, 16 августа, Светлана Тихановская обращалась к должностным лицам и сотрудникам, от которых зависят условия содержания и положение ее мужа в СИЗО: «Делайте свою работу правильно, честно и по закону, проявите человечность и гуманность».

(обновляется)