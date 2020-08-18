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«Разогнали по кабинетам и не дают общаться». Учителя бобруйской школы (не все) объявили о забастовке

18.08.2020 15:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник, 17 августа, группа учителей бобруйской школы № 27 подписала заявление о проведении бессрочной забастовки — до тех пор, пока не будут выполнены три основных требования: отставка Александра Лукашенко, признание выборов недействительными и освобождение всех политзаключенных. «Считаем невозможным работать в условиях, когда нарушаются права и свободы граждан, когда на государственном уровне поддерживается террор против мирного населения», — сказано в документе. Что происходит в учебном заведении, где бастовать решила четверть коллектива, выяснял TUT.BY.


Школа № 27 в Бобруйске считается одной из самых сильных в городе в плане подготовки абитуриентов: ежегодно отсюда выпускаются не менее трех-четырех медалистов. В этом году их было и вовсе шестеро. Педагогический состав, если верить официальному сайту учебного заведения, — 80 учителей. Из них 19 человек 17 августа поддержали идею бессрочной забастовки.

Утром 18 августа в школе по коридорам носят мебель, учебники, инвентарь: скоро же 1 сентября.

Директор Наталья Винокур говорит, что никакой общей забастовки в школе нет. Но не отрицает — ее подчиненные подписывались под таким заявлением.

— Те, кто его подписал, сейчас на своих рабочих местах. За исключением нескольких человек, которые в отпуске, — говорит директор школы.

Далее она предложила покинуть школу и по всем вопросам обращаться в вышестоящую инстанцию — управление образования Бобруйского горисполкома. Так что поговорить с теми, кто поддержал забастовку и находится на рабочем месте, не удается.

Позже учитель русского языка и литературы СШ 27 Ольга Лукашевич рассказала TUT.BY, что ее и коллег, подписавших заявление, «разогнали по кабинетам» и не дают общаться друг с другом. Некоторым, по ее словам, директор школы угрожает увольнением.

— По сути, сейчас совсем не работаю я одна, — сообщила педагог и добавила, что решение о забастовке будет пересмотрено.

Это, по словам Ольги Лукашевич, не связано с отказом от протеста. Просто он примет другую форму.

— Те, кто подписал документ, своего мнения не изменили, за исключением одного человека. Поэтому сейчас нас уже 18. Но с юридической точки зрения мы, говорят, имеем право бастовать по экономическим, а не по политическим мотивам. Поэтому, скорее всего, будет просто обращение к администрации школы с требованиями, которые уже озвучены. Плюс обращения в горисполком и прокуратуру.


Ольга Лукашевич также сообщила, что 19 августа те, кто выступал за бессрочную забастовку, планируют провести в школе собрание с участием директора и представителей горисполкома, на котором озвучат свои требования.

В школе № 27 работал избирательный участок. Никто из состава комиссии и наблюдателей в забастовке участвовать не собирался.

 
 
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«Считаем невозможным работать в условиях, когда нарушаются права и свободы граждан, когда на государственном уровне поддерживается террор против мирного...
 
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