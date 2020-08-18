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Теплая, но влажная погода установится в Минской области на этой неделе

18.08.2020 16:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Столбики термометров днем поднимутся до 24 градусов. Ночью температура  будет до 16 градусов со знаком плюс. Сегодня и к четвергу на большей части территории местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. К выходным существенных осадков не прогнозируется.
 
 
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Столбики термометров днем поднимутся до 24 градусов. Ночью температура  будет до 16 градусов со знаком плюс. Сегодня и к четвергу на большей части территории местами...
 
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