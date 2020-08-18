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Ситуацию в Беларуси активно обсуждает экспертное сообщество
18.08.2020 16:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСитуацию в Беларуси активно обсуждает экспертное сообщество, в том числе зарубежное. По мнению российского журналиста, военного эксперта Игоря Коротченко, в нынешней белорусской ситуации напрямую замешаны внешние силы.
Игорь Коротченко, журналист, главный редактор журнала "Национальная оборона" (Россия): "Совершенно очевидно, что есть внешние заинтересанты, которые пытаются играть на белорусском политическом поле. Мы уже видим, что, не скрываясь, даются указания, дирижируются отдельными политиками. Например, этим занимается Литва. Все заявления Тихановской, которая находится в Вильнюсе, это не Тихановская говорит. Это с Беларусью говорит МИД Литвы. В данном случае Тихановская - это пластилин в умелых литовских руках. Не хочу ее унизить, оскорбить. Но это несамостоятельная фигура, она случайно попала в механизм белорусской политики. Ей откровенно манипулируют.
Наблюдаем также реализацию сценария, который был характерен для Польши 80-х годов. Это попытка втянуть в события трудовые коллективы. Устроить то, что сделал Лех Валенса. Интерес Варшавы в том, чтобы расшатывать внутриполитическую ситуацию в Беларуси путем инициирования массовых протестных акций, забастовок на заводах. Исходя из того, что именно из среды альтернативных профсоюзных лидеров могут появиться политики, на которых будет делать ставку Варшава. Но и, конечно, все заявления, которые сегодня звучат из Евросоюза, мы это квалифицируем как вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь. Да, я понимаю, все мы в РФ понимаем, что есть недовольные люди, которые выступают за перемены, за изменения политсистемы. Но очевидно, что все эти процессы должны идти в правовом политическом пространстве. В данном случае возможно изменение политической системы путем изменения белорусской Конституции, которая определит дальнейший трансфер и механизмы будущего политустройства Республики Беларусь".
Россия заинтересована в скорейшей стабилизации ситуации в Беларуси - свое мнение высказал сопредседатель Белорусско-российской гражданской инициативы "Союз" Станислав Бышок.
Станислав Бышок, кандидат политических наук, сопредседатель Белорусско-российской гражданской инициативы "Союз": "Безусловно, технология массовых протестов последних лет в любой точке мира достаточно схожа - вы просто берете эти технологии и используете их для своей политической цели. Неважно, за правых, за левых. Что касается параллелей с Украиной, с одной стороны, они заметны, с другой - принципиальные различия, которые делают белорусскую историю гораздо более перспективной и крепкой. Беларусь - страна более компактная, люди там культурно близкие друг другу, говорят на одном языке. Все думают одинаково, говорят одинаково: все являются белорусами независимо от этнического происхождения. В этом случае, к счастью, для Беларуси не существует регионального раскола. Существует раскол между обществом и элитами. Да, это есть и это является залогом возможности перехода от улицы к переговорам за столом переговоров, чтобы это было публично - под камеру. Все привыкли, что сейчас любая информация в ту же секунду распространяется через соцсети, в том числе фальшивая информация. Конечно, все стороны - и действующий Президент и оппозиция - заинтересованы, чтобы слова и их действия передавались полностью корректно, без фейков, передергиваний".
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Ситуацию в Беларуси активно обсуждает экспертное сообщество, в том числе зарубежное. По мнению российского журналиста, военного эксперта Игоря Коротченко, в...
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