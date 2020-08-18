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Белорусские военные проведут ряд тактических учений

18.08.2020 16:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На боевое дежурство заступили подразделения  ракетных войск и артиллерии. По 20 августа  в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил  на военных полигонах и отдельных участках местности  пройдет ряд тактических учений. Батареи реактивных дивизионов  выдвинулись на участок вблизи Островца - полигоны Гожский и Неман. Подразделения трех зенитных ракетных полков  заступили на дежурство по противовоздушной обороне. В рамках учения  личный состав 103-й воздушно-десантной бригады  выдвинется на полигон Гожский, где совместно с органами пограничной службы  отработает вопросы  усиления участков госграницы. Также  в этот период  пройдут плановые занятия танкистов.
 
 
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На боевое дежурство заступили подразделения  ракетных войск и артиллерии. По 20 августа  в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил  на военных полигонах...
 
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