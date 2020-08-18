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Белорусские военные проведут ряд тактических учений
18.08.2020 16:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа боевое дежурство заступили подразделения ракетных войск и артиллерии. По 20 августа в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений. Батареи реактивных дивизионов выдвинулись на участок вблизи Островца - полигоны Гожский и Неман. Подразделения трех зенитных ракетных полков заступили на дежурство по противовоздушной обороне. В рамках учения личный состав 103-й воздушно-десантной бригады выдвинется на полигон Гожский, где совместно с органами пограничной службы отработает вопросы усиления участков госграницы. Также в этот период пройдут плановые занятия танкистов.
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На боевое дежурство заступили подразделения ракетных войск и артиллерии. По 20 августа в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил на военных полигонах...
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