В Гомеле сегодня митинг за Лукашенко. Перекрывают Советскую и площадь Ленина

Источник материала: Tut.by

В центре Гомеля в час пик на четыре часа перекроют движение на улице Советской — на площади Ленина будет проходить государственный митинг.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Митинг состоится под лозунгом «Не дадим развалить страну!». Начало в 18.00.

Например, из гомельских детских садов и школ несколько работников нам сообщили, что им «настоятельно рекомендуют» принять участие в мероприятии.

Напоминаем, что никто не имеет права понуждать работников принимать участие в митингах, то есть от подобных предложений можно отказаться.

При этом даже если человек придет на митинг, он не обязан поддерживать именно Александра Лукашенко, он может высказаться в симпатиях к любому другому гражданину нашей страны.

ГАИ советует гомельчанам выбирать маршрут следования заранее — ведь с четырех до восьми вечера будет перекрыта Советская начиная от улицы Рогачевской до площади Ленина.