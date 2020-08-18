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В Гомеле сегодня митинг за Лукашенко. Перекрывают Советскую и площадь Ленина
18.08.2020 15:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В центре Гомеля в час пик на четыре часа перекроют движение на улице Советской — на площади Ленина будет проходить государственный митинг.
Митинг состоится под лозунгом «Не дадим развалить страну!». Начало в 18.00.
Например, из гомельских детских садов и школ несколько работников нам сообщили, что им «настоятельно рекомендуют» принять участие в мероприятии.
Напоминаем, что никто не имеет права понуждать работников принимать участие в митингах, то есть от подобных предложений можно отказаться.
При этом даже если человек придет на митинг, он не обязан поддерживать именно Александра Лукашенко, он может высказаться в симпатиях к любому другому гражданину нашей страны.
ГАИ советует гомельчанам выбирать маршрут следования заранее — ведь с четырех до восьми вечера будет перекрыта Советская начиная от улицы Рогачевской до площади Ленина.
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В центре Гомеля в час пик на четыре часа перекроют движение - на площади Ленина будет проходить государственный митинг.
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