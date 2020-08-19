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В Могилеве прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия

19.08.2020 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В Могилеве прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия
Тысячи могилевчан собрались вчера на центральной площади города, чтобы выразить поддержку миру, безопасности и спокойствию в Беларуси.

 

БЕЛТА.

 

 
 
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Тысячи могилевчан собрались вчера на центральной площади города, чтобы выразить поддержку миру, безопасности и спокойствию в Беларуси. ﻿  БЕЛТА.   ...
 
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