Тысячи могилевчан собрались вчера на центральной площади города, чтобы выразить поддержку миру, безопасности и спокойствию в Беларуси.
БЕЛТА.
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В Могилеве прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия
19.08.2020 — Новости Общества | Кировец
Источник материала: Кировец
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Тысячи могилевчан собрались вчера на центральной площади города, чтобы выразить поддержку миру, безопасности и спокойствию в Беларуси. БЕЛТА. ...
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