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«Вы занимаете место не по праву». Как тихая Жабинка вызвала на жесткий разговор своего мэра

19.08.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 18 августа у здания Жабинковского райисполкома собрались жители города и района, в том числе — большая группа работников сахарного завода в рабочих касках. Среди собравшихся были мужчины, пенсионеры, дети, беременные женщины и многодетные матери. Они решили лично передать главе района Виталию Кулаку копию обращения, адресованного губернатору. Среди требований — отставка председателя райисполкома. Под письмом уже подписались более 800 человек, сбор подписей продолжается, пишет «Вечерний Брест».


Виталий Кулак и председатель районного Совета депутатов, член Совета Республики Анатолий Шолтанюк вначале предложили поговорить с инициативной группой в здании райисполкома — но получили отказ. Руководители вышли к людям.

 — Здесь собрались люди, которые, наконец, хотят быть услышанными, — сказала, обращаясь к Виталию Кулаку, представитель созданного жабинковцами Совета народного доверия. — В воскресенье, 16 августа, на центральной площади нашего города собрались более 2 тысяч человек. Если возникают сомнения в количестве, вам достаточно посмотреть видео — какая колонна шествовала по улицам города. На этом собрании было принято решение о создании Совета народного доверия из тех людей, которым жители Жабинки доверяют, и составлен текст коллективного обращения в адрес председателя Брестского облисполкома. Чтобы у вас не было мыслей, что жабинковцы за вашей спиной делают непонятные дела, мы принесли это обращение сюда к райисполкому. Его подписали на 48 листах более 800 граждан города и района. Было бы значительно больше, если бы было время собрать подписи. Мы хотим честно посмотреть вам в глаза и сказать, что готовы к диалогу.

Вы, Виталий Владимирович, были назначены на государственную службу и, на наш взгляд, ключевое слово — «служба». Вы приехали сюда чужим человеком. В результате назначения люди приезжают в новые города, но они должны стать родными тем, с кем живут рядом. У вас не получилось. Несправедливо поставить жирный минус, за вашими плечами много хороших дел. Но самое нехорошее, на наш взгляд, вы сделали 9 августа — когда не поддержали жителей своего города. Говорю от имени тех, кто все эти дни собирается на акциях.


На собрании был озвучен текст коллективного обращения к представителям различных ветвей власти, в том числе в Брестский облисполком. В нем выражается обеспокоенность происходящими в районе с 9 августа событиями: фальсификацией голосов избирателей членами избирательных комиссий Жабинковского района при проведении избирательной кампании по выборам президента; применением сотрудниками Жабинковского РОВД, Каменецкого, Брестского РОВД, внутренних войск, ОМОНа УВД несоизмеримой физической силы, специальных средств, светошумовых гранат, избиением и угрозами применения насилия в отношении мирных жителей города.

По мнению подписавшихся под обращением, руководители местных органов власти всех ветвей дискредитировали себя в глазах жителей Жабинки и района, показали свою несостоятельность на занимаемых должностях. Они потребовали результаты голосования по выборам президента по Жабинковскому району признать недействительными в связи с многократными нарушениями избирательного законодательства, непредоставлением протоколов голосования участковыми избирательными комиссиями, вбросом бюллетеней, оказанием давления на членов избирательных комиссий, в частности, при подсчете голосов и подписании итоговых протоколов, отказом в допуске независимым наблюдателям.

Люди заявили, что в подтверждение своих слов готовы предоставить видео- и фотоматериалы с доказательствами.

Ответ просят разместить на главной странице сайта облисполкома, а также направить в районную газету «Сельская правда».


Мужчина, который был наблюдателем на участке № 7 в ДК сахарного завода, рассказывал:

— Там были вывешены протоколы, я их зафиксировал. Было насчитано 72 голоса за Тихановскую, 9 голосов признаны недействительными. Мы с избирателями написали обращение в избирательную комиссию и подтверждаем, что участвовали в выборах на этом участке и каждый отдал голос за Тихановскую. Всего 105 подписей собрали, а некоторые не осмелились из-за оказываемого на них давления.

В коллективном обращении содержится требование освободить от занимаемой должности начальника Жабинковского РОВД Андрея Лаготу и принять решение о возбуждении уголовного дела в связи с устным приказом о применении несоизмеримой физической силы и спецсредств, шумовых гранат, с избиением и угрозами применения насилия в отношении мирного населения в ночь с 10 на 11 августа и в последующие дни.

Собравшиеся выразили солидарность с теми, кто требует освободить из-под стражи и прекратить преследование граждан, участвующих в мирных акциях с 9 августа.


Одно из главных требований, содержащихся в документе: «Освободить от занимаемой должности Кулака Виталия Владимировича, председателя Жабинковского райисполкома, в связи с утратой доверия со стороны граждан Жабинки и Жабинковского района».

Когда микрофон передали Виталию Кулаку, он сказал:

— Обращение пройдет по всем инстанциям, которые вы указали. И если вы считаете, что здесь были нарушения, правовую оценку дадут сотрудникам РОВД и комиссиям, которые работали, в том числе и районному исполнительному комитету в рамках тех функций, которые он выполнял. Но хотел бы заметить, даже с учетом подписей под обращением, что у нас в районе на сегодняшний день проживают 24 тысячи граждан.

Раздались голоса:

— Вы до сих пор не понимаете, что происходит!

— Вам нечего просто сказать нам!

Собравшихся возмутила позиция, что их «кучка», 300 человек: «Вы хотите реально, чтобы здесь собрались тысячи?! Это не проблема. Назначаете дату, время — и мы вам организовываем аудиторию. И туда все придут не потому, что заставили руководители предприятий, а потому что это веление сердца и души».


Лариса Погоцкая, хозяйка агроусадьбы:

— Вы прекрасно знаете, что результаты выборов не признаны ни гражданами Республики Беларусь, ни международным сообществом. Вы можете от соцсетей закрыться, но Бог дал нам эту связь, и мы онлайн знаем обо всех событиях, которые происходят.

Вы занимаете это место не по праву. Вы 9 августа закрылись шторами, вывезли эту неправду в Брест с помощью ОМОНа. Вы вызвали ОМОН. Вы были настроены душить, давить несогласных. Вместо того, чтобы элементарно сделать честный подсчет голосов. Когда я в сельском Совете попросила протокол, мне сказали: «Кто ты такая?» Все основные права человека вами попраны: право на забастовку, на митинги, чтобы выразить свое мнение. И вот до какой степени Вы довели спокойных, трудолюбивых людей, что они вынуждены жертвовать своими нервами, своей работой и своими детьми, чтобы доказать вам, что мы думаем по-другому. С вашего молчаливого согласия начался весь этот треш.

Обратились собравшиеся и к Анатолию Шолтанюку:

— Вы представляете жителей района в Совете Республики. Что вы сделали, чтобы все это остановить?

— Я тоже с 9-го числа много думаю, — сказал он. — Проработал в Жабинке больше 30 лет, 15-й год работаю в райисполкоме, был заместителем председателя по строительству. Считаю, много сделано за эти годы, чтобы Жабинка стала лучше. Никаких действий в эти дни не совершал.

— Бездействие — тоже действие!

— Ответьте, где вы были 9 августа?

Не выдержала Наталья Дырман, землячка Анатолия Шолтанюка, руководитель известного коллектива «Хмелеўскія валацугі»:

— Бог свидетель, я старалась не вмешиваться. Вы очень много помогли нашему коллективу, нашему Дому культуры (обращаясь к Кулаку). Я верю, что вы хороший человек. Я молчала бы и дальше. Но Анатолий Витальевич сказал: «Ничего плохого в этом районе не сделал». А я скажу: сделал. У меня есть видео, хоть сейчас могу показать. На 13-м избирательном участке в деревне Хмелево в день выборов избиратель Сергей Кушвидюк, которому 26 лет, пришел голосовать. Член избирательной комиссии Юлия Чижик сказала: «Сережа, иди домой, за тебя мама проголосовала». На участке находился Анатолий Витальевич, а секретарь комиссии — его жена Инна Шолтанюк.

— Вы рассматриваете возможность, что напишете заявление и уйдете в ближайшее время? — задали собравшиеся прямой вопрос Виталию Кулаку.

Он ответил, что его назначили на эту должность — и ушел в здание райисполкома. А люди заявили, что будут и дальше собираться на городской площади, пока их требования будут игнорировать.

 
Теги: Брест
 
 
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«Вы 9 августа закрылись шторами, вывезли эту неправду в Брест с помощью ОМОНа, вы были настроены душить, давить несогласных», - говорят они чиновнику в лицо.
 
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