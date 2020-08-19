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МВД: Участники несанкционированной акции мешали сотрудникам МТЗ пройти на работу

19.08.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня утром у проходной Минского тракторного завода состоялось несанкционированное массовое мероприятие. Как сообщает МВД, его участники мешали заводчанам пройти на работу. На место приехали сотрудники органов внутренних дел, предупредили собравшихся о нарушении законодательства и попросили разойтись. Некоторые при этом не прислушались к призывам. Для пресечения противоправных действий милиционеры оттеснили толпу и задержали двоих самых активных участников мероприятия. Один из них оказался неработающим жителем Волковыска. В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Для рассмотрения материалы об административном правонарушении будут направлены в суд.
 
 
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Сегодня утром у проходной Минского тракторного завода состоялось несанкционированное массовое мероприятие. Как сообщает МВД, его участники мешали заводчанам...
 
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