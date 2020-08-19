Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД: Участники несанкционированной акции мешали сотрудникам МТЗ пройти на работу Сегодня утром у проходной Минского тракторного завода состоялось несанкционированное массовое мероприятие. Как сообщает МВД, его участники мешали заводчанам...

Сегодня утром у проходной Минского тракторного завода состоялось несанкционированное массовое мероприятие. Как сообщает МВД, его участники мешали заводчанам пройти на работу. На место приехали сотрудники органов внутренних дел, предупредили собравшихся о нарушении законодательства и попросили разойтись. Некоторые при этом не прислушались к призывам. Для пресечения противоправных действий милиционеры оттеснили толпу и задержали двоих самых активных участников мероприятия. Один из них оказался неработающим жителем Волковыска. В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Для рассмотрения материалы об административном правонарушении будут направлены в суд.