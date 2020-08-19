Лукашенко обеспокоен угрозами в адрес правительства

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 авг – Sputnik. Постоянно продолжаются угрозы в адрес государственных служащих, заявил белорусский президент на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи и руководителей регионов.

По его словам, в Беларуси все в подавляющем большинстве заняты на своих рабочих местах, но вместе с тем, в республике сохраняются трудности в общественной и политической жизни.

"Мы это видим. Как я вчера говорил, успокаиваться нельзя. Те, кто хотят нас убаюкать, не получится", - заверил Лукашенко.

При этом он признался, что его беспокоят постоянно продолжающиеся угрозы, которые получают семьи силовиков, госслужащих и журналистов.

"Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения", - цитирует главу государства БелТА .

После чего добавил, что "угрозы и атаки (это тоже нас беспокоит), на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо".

Лукашенко выразил благодарность, рабочим за то, что "они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся".

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