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Лукашенко обеспокоен угрозами в адрес правительства
19.08.2020 13:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 авг – Sputnik. Постоянно продолжаются угрозы в адрес государственных служащих, заявил белорусский президент на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи и руководителей регионов.
По его словам, в Беларуси все в подавляющем большинстве заняты на своих рабочих местах, но вместе с тем, в республике сохраняются трудности в общественной и политической жизни.
"Мы это видим. Как я вчера говорил, успокаиваться нельзя. Те, кто хотят нас убаюкать, не получится", - заверил Лукашенко.
При этом он признался, что его беспокоят постоянно продолжающиеся угрозы, которые получают семьи силовиков, госслужащих и журналистов.
"Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения", - цитирует главу государства
После чего добавил, что "угрозы и атаки (это тоже нас беспокоит), на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо".
Лукашенко выразил благодарность, рабочим за то, что "они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся".
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