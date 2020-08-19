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«Некоторые назвали предателем». Подполковник из Лиды подал рапорт об увольнении, у РОВД его встречали горожане
19.08.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Подполковник милиции из Лиды, командир роты ППС Лидского РОВД Юрий Махнач, который
— Подал рапорт. Некоторые сотрудники назвали меня предателем, но не все. Была и другая реакция, — говорит TUT.BY Юрий Иванович.
После того как рапорт был написан, подполковник милиции встретился на улице с лидчанами, которые пришли его поддержать. Встреча длилась 15 минут. Собравшиеся благодарили милиционера, вспоминали события предыдущей недели, показывали Юрию Ивановичу свои побои, жаловались на действия сотрудников — и пытались понять, зачем все это было нужно.
Люди говорили, что готовы поддержать милиционера, если ему нужна помощь, благодарили за поступок и интервью.
— Я знаю вас 20 лет — и знаю, какой вы достойный человек.
— Спасибо, что вы есть, что вы такой честный.
— Юрий Иванович, мы с вами, — говорили собравшиеся.
Он был тронут такой поддержкой, говорил, что справедливость восторжествует.
— И те сотрудники, которым сейчас говорят, что я предатель, тоже поймут, что это не так, — говорит Юрий Махнач.
Напомним, подполковник милиции из Лиды, командир роты ППС Лидского РОВД Юрий Махнач записал свое обращение к силовикам, где рассказал о том, как готовили правоохранителей к выборам, кто отдавал приказы о жестких разгонах, а также об избиениях людей в Лиде.
Вчера МВД
Прокомментировали и увольнения сотрудников:
— Мы не беремся судить ту малую часть милиционеров, которые сегодня покинули службу по внутренним убеждениям.
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«Некоторые назвали предателем». Подполковник из Лиды подал рапорт об увольнении, у РОВД его встречали горожане
Подполковник милиции из Лиды, командир роты ППС Лидского РОВД Юрий Махнач, который рассказал TUT.BY о подготовке милиции к выборам и избиениях, подал рапорт об...
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