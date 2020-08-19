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«Некоторые назвали предателем». Подполковник из Лиды подал рапорт об увольнении, у РОВД его встречали горожане

19.08.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подполковник милиции из Лиды, командир роты ППС Лидского РОВД Юрий Махнач, который рассказал TUT.BY о подготовке милиции к выборам и избиениях, подал вчера рапорт об увольнении. Поддержать офицера пришли несколько десятков лидчан. Рассказываем, как дела у Юрия Ивановича.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Подал рапорт. Некоторые сотрудники назвали меня предателем, но не все. Была и другая реакция, — говорит TUT.BY Юрий Иванович.

После того как рапорт был написан, подполковник милиции встретился на улице с лидчанами, которые пришли его поддержать. Встреча длилась 15 минут. Собравшиеся благодарили милиционера, вспоминали события предыдущей недели, показывали Юрию Ивановичу свои побои, жаловались на действия сотрудников — и пытались понять, зачем все это было нужно.

Люди говорили, что готовы поддержать милиционера, если ему нужна помощь, благодарили за поступок и интервью.

— Я знаю вас 20 лет — и знаю, какой вы достойный человек.

— Спасибо, что вы есть, что вы такой честный.

— Юрий Иванович, мы с вами, — говорили собравшиеся.

Он был тронут такой поддержкой, говорил, что справедливость восторжествует.

— И те сотрудники, которым сейчас говорят, что я предатель, тоже поймут, что это не так, — говорит Юрий Махнач.

Напомним, подполковник милиции из Лиды, командир роты ППС Лидского РОВД Юрий Махнач записал свое обращение к силовикам, где рассказал о том, как готовили правоохранителей к выборам, кто отдавал приказы о жестких разгонах, а также об избиениях людей в Лиде.

Вчера МВД распространило заявление о том, что сотрудники милиции разделяют ответственность за все произошедшие за последние дни негативные события, однако не будут осуждать коллег и власть.

Прокомментировали и увольнения сотрудников:

— Мы не беремся судить ту малую часть милиционеров, которые сегодня покинули службу по внутренним убеждениям.

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Подполковник милиции из Лиды, командир роты ППС Лидского РОВД Юрий Махнач, который рассказал TUT.BY о подготовке милиции к выборам и избиениях, подал рапорт об...
 
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