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Экспертное сообщество о ситуации в Беларуси

Просто расскажу, как это происходило в Югославии, а вы найдите 10 отличий или даже 5.

И все скандируют: "Уходи, Милошевич!". Очень похоже на то, что мы слышим сейчас в Беларуси

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О ситуации в Беларуси Роман Бабаян - главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Экспертное сообщество активно обсуждает ситуацию в Беларуси. Свое мнение высказал депутат Московской городской думы, главный редактор радиостанции "Говорит...

Экспертное сообщество активно обсуждает ситуацию в Беларуси. Свое мнение высказал депутат Московской городской думы, главный редактор радиостанции "Говорит Москва". В своем телеграм-канале Роман Бабаян написал, что за происходящим в нашей стране он наблюдает уже несколько дней и видит, как белорусы губят Родину. Он призывает рабочих опомниться и посмотреть на ситуацию с другого угла. Свою позицию он пояснил и журналистам АТН.