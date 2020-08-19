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На границе с Украиной задержан мужчина, который находится в розыске по странам СНГ

19.08.2020 13:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские пограничники задержали на границе с Украиной мужчину, который находится в розыске по странам СНГ. 34-летний пассажир въезжал в Беларусь на автобусе Киев -  Минск. Во время паспортного контроля в пункте пропуска "Новая Гута"  выяснилось, что человека ищет российская полиция. Причина розыска не уточняется. Среди личных вещей стражи границ нашли у мужчины револьвер под мелкокалиберный патрон и нож. Для выяснения обстоятельств дела  задержанного передали милиции.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские пограничники задержали на границе с Украиной мужчину, который находится в розыске по странам СНГ. 34-летний пассажир въезжал в Беларусь на автобусе...
 
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