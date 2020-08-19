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Что происходит на «Беларуськалии», где шахтеры объявили о забастовке и создали стачечный комитет
19.08.2020 19:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
19 августа рабочие «Беларуськалия» начали забастовку, на предприятии создан стачечный комитет. Вечером он вновь собирает шахтеров на центральной площади Солигорска, чтобы обсудить план забастовки.
О намерении бастовать шахтеры «Беларуськалия»
С утра в понедельник, 17 августа, руководство
— Другого выхода нет! Нас лишили голоса, выборов, а потом стали убивать наших детей! Наша зарплата — это пули ОМОНа! — кричали сотрудники «Беларуськалия».
Почти единогласно они проголосовали за забастовку и начали формировать стачечные комитеты. 18 августа представители стачкомов
Что сейчас происходит на «Беларуськалии»?
По данным стачечного комитета, под петицией о забастовке свои подписи поставили более 4 тысяч человек. Всего на предприятии работает около 15 тысяч сотрудников,
По информации одного из сотрудников «Беларуськалия», знакомого с актуальной обстановкой на предприятии, «один рудник точно стоит полностью, другие работают, но руды в бункер поступает мало». Всего на предприятии шесть рудников.
— Те, кто рубит сейчас, руды почти не выдают. С большего мы стоим. В обычное время одна лава может выдавать больше, чем сейчас три лавы, которые работают на четвертом руднике, — говорит источник.
По словам собеседника, изначально многие поддержали забастовку, но сейчас люди сомневаются.
— Если сначала у людей хватило смелости выйти первыми, и они позвали за собой других, то сейчас никакой конкретики нет. Многие боятся, не знают, что им делать и как бастовать. Думаю, то, что сегодня объявит стачком, будет решающим.
Звучат в адрес шахтеров и угрозы, говорит собеседник. Эту информацию TUT.BY подтвердили несколько сотрудников предприятия.
— Многим угрожают увольнениями. Хотя на данный момент, насколько мне известно, вроде никого не уволили. Начальство ездит на каждый рудник и говорит одно и то же: «Все рубят, только вы простаиваете». И все реально начинают думать: все работают, одни мы — нет. По отдельности давить гораздо проще. Пугают и тем, что рабочие, если не приступят к работе, должны будут возместить ущерб за простой. Было и такое. Но я думаю, это просто угрозы. Сейчас пошла информация, что если мы запустимся, то нам вернут премии. То есть сначала запугивают, а потом торгуются.
Какой дальнейший план у стачкома?
Вечером, в 18.00, на центральной площади Солигорска вновь собираются бастующие шахтеры, стачечный комитет и те, кто их поддерживают. Прямую трансляцию оттуда
Встречу с шахтерами и другими горожанами решили неформально назвать так же, как и митинги в поддержку Александра Лукашенко, — «Не дадим развалить страну». Поддержать Солигорск приехала группа J: Морс.
Стачком планирует еще раз озвучить свои требования и рассказать, как будет вестись забастовка. По словам пресс-атташе стачечного комитета Глеба Сандроса, она будет проходить в строгом формате.
— Яшчэ ўчора мы сумняваліся, таму што пачалі сыпацца пагрозы. Але цяпер мы ідзем да канца. Забастоўка будзе праходзіць у строгім фармаце — гэта не выхад на працу да той пары, пакуль не будуць выкананы нашы патрабаванні.
Также Сандрос сообщил, что каждый день забастовщики планируют собираться на центральной площади в 9 и 16 часов. По его словам, стачком «Беларуськалия» присоединился в Национальному стачечному комитету.
Дозвониться до генерального директора Ивана Головатого TUT.BY не удалось. Ранее он заявлял, что предприятие работает в штатном режиме.
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19 августа рабочие «Беларуськалия» начали забастовку, на предприятии создан стачечный комитет. Вечером он вновь собирает шахтеров на центральной площади...
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