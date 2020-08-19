ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что происходит на «Беларуськалии», где шахтеры объявили о забастовке и создали стачечный комитет

19.08.2020 19:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

19 августа рабочие «Беларуськалия» начали забастовку, на предприятии создан стачечный комитет. Вечером он вновь собирает шахтеров на центральной площади Солигорска, чтобы обсудить план забастовки.


17 августа 2020 года, Солигорск. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

О намерении бастовать шахтеры «Беларуськалия» заявили в пятницу, 14 августа. Они настаивали на новых выборах, освобождении всех политзаключенных и отставке тех, кто допустил насилие в стране.

С утра в понедельник, 17 августа, руководство призвало сотрудников написать свои требования, но не останавливать производство.

— Другого выхода нет! Нас лишили голоса, выборов, а потом стали убивать наших детей! Наша зарплата — это пули ОМОНа! — кричали сотрудники «Беларуськалия».

Почти единогласно они проголосовали за забастовку и начали формировать стачечные комитеты. 18 августа представители стачкомов собрали шахтеров на площади Солигорска и объявили: с полуночи они начинают забастовку. Сегодня они уже второй раз встречаются у горисполкома, чтобы обсудить дальнейшие планы.

Что сейчас происходит на «Беларуськалии»?

По данным стачечного комитета, под петицией о забастовке свои подписи поставили более 4 тысяч человек. Всего на предприятии работает около 15 тысяч сотрудников, пишет «Радыё Свабода».

По информации одного из сотрудников «Беларуськалия», знакомого с актуальной обстановкой на предприятии, «один рудник точно стоит полностью, другие работают, но руды в бункер поступает мало». Всего на предприятии шесть рудников.

— Те, кто рубит сейчас, руды почти не выдают. С большего мы стоим. В обычное время одна лава может выдавать больше, чем сейчас три лавы, которые работают на четвертом руднике, — говорит источник.

По словам собеседника, изначально многие поддержали забастовку, но сейчас люди сомневаются.

— Если сначала у людей хватило смелости выйти первыми, и они позвали за собой других, то сейчас никакой конкретики нет. Многие боятся, не знают, что им делать и как бастовать. Думаю, то, что сегодня объявит стачком, будет решающим.


Встреча стечечного комитета с шахтерами. 18 августа 2020 года, Солигорск. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Звучат в адрес шахтеров и угрозы, говорит собеседник. Эту информацию TUT.BY подтвердили несколько сотрудников предприятия.

— Многим угрожают увольнениями. Хотя на данный момент, насколько мне известно, вроде никого не уволили. Начальство ездит на каждый рудник и говорит одно и то же: «Все рубят, только вы простаиваете». И все реально начинают думать: все работают, одни мы — нет. По отдельности давить гораздо проще. Пугают и тем, что рабочие, если не приступят к работе, должны будут возместить ущерб за простой. Было и такое. Но я думаю, это просто угрозы. Сейчас пошла информация, что если мы запустимся, то нам вернут премии. То есть сначала запугивают, а потом торгуются.

Какой дальнейший план у стачкома?

Вечером, в 18.00, на центральной площади Солигорска вновь собираются бастующие шахтеры, стачечный комитет и те, кто их поддерживают. Прямую трансляцию оттуда вела «Радыё Свабода».

Встречу с шахтерами и другими горожанами решили неформально назвать так же, как и митинги в поддержку Александра Лукашенко, — «Не дадим развалить страну». Поддержать Солигорск приехала группа J: Морс.

Стачком планирует еще раз озвучить свои требования и рассказать, как будет вестись забастовка. По словам пресс-атташе стачечного комитета Глеба Сандроса, она будет проходить в строгом формате.

— Яшчэ ўчора мы сумняваліся, таму што пачалі сыпацца пагрозы. Але цяпер мы ідзем да канца. Забастоўка будзе праходзіць у строгім фармаце — гэта не выхад на працу да той пары, пакуль не будуць выкананы нашы патрабаванні.

Также Сандрос сообщил, что каждый день забастовщики планируют собираться на центральной площади в 9 и 16 часов. По его словам, стачком «Беларуськалия» присоединился в Национальному стачечному комитету.

Дозвониться до генерального директора Ивана Головатого TUT.BY не удалось. Ранее он заявлял, что предприятие работает в штатном режиме.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 августа рабочие «Беларуськалия» начали забастовку, на предприятии создан стачечный комитет. Вечером он вновь собирает шахтеров на центральной площади...
 
Новости дня
Новости общества
 
СК озвучил свою версию обстоятельств гибели брестчанина, который умер сегодня от огнестрельного ранения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика