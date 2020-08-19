Что происходит на «Беларуськалии», где шахтеры объявили о забастовке и создали стачечный комитет

Источник материала: Tut.by

19 августа рабочие «Беларуськалия» начали забастовку, на предприятии создан стачечный комитет. Вечером он вновь собирает шахтеров на центральной площади Солигорска, чтобы обсудить план забастовки.



17 августа 2020 года, Солигорск. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

О намерении бастовать шахтеры «Беларуськалия» заявили в пятницу, 14 августа. Они настаивали на новых выборах, освобождении всех политзаключенных и отставке тех, кто допустил насилие в стране.

С утра в понедельник, 17 августа, руководство призвало сотрудников написать свои требования, но не останавливать производство.

— Другого выхода нет! Нас лишили голоса, выборов, а потом стали убивать наших детей! Наша зарплата — это пули ОМОНа! — кричали сотрудники «Беларуськалия».

Почти единогласно они проголосовали за забастовку и начали формировать стачечные комитеты. 18 августа представители стачкомов собрали шахтеров на площади Солигорска и объявили: с полуночи они начинают забастовку. Сегодня они уже второй раз встречаются у горисполкома, чтобы обсудить дальнейшие планы.

Что сейчас происходит на «Беларуськалии»?

По данным стачечного комитета, под петицией о забастовке свои подписи поставили более 4 тысяч человек. Всего на предприятии работает около 15 тысяч сотрудников, пишет «Радыё Свабода».

По информации одного из сотрудников «Беларуськалия», знакомого с актуальной обстановкой на предприятии, «один рудник точно стоит полностью, другие работают, но руды в бункер поступает мало». Всего на предприятии шесть рудников.

— Те, кто рубит сейчас, руды почти не выдают. С большего мы стоим. В обычное время одна лава может выдавать больше, чем сейчас три лавы, которые работают на четвертом руднике, — говорит источник.

По словам собеседника, изначально многие поддержали забастовку, но сейчас люди сомневаются.

— Если сначала у людей хватило смелости выйти первыми, и они позвали за собой других, то сейчас никакой конкретики нет. Многие боятся, не знают, что им делать и как бастовать. Думаю, то, что сегодня объявит стачком, будет решающим.



Встреча стечечного комитета с шахтерами. 18 августа 2020 года, Солигорск. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Звучат в адрес шахтеров и угрозы, говорит собеседник. Эту информацию TUT.BY подтвердили несколько сотрудников предприятия.

— Многим угрожают увольнениями. Хотя на данный момент, насколько мне известно, вроде никого не уволили. Начальство ездит на каждый рудник и говорит одно и то же: «Все рубят, только вы простаиваете». И все реально начинают думать: все работают, одни мы — нет. По отдельности давить гораздо проще. Пугают и тем, что рабочие, если не приступят к работе, должны будут возместить ущерб за простой. Было и такое. Но я думаю, это просто угрозы. Сейчас пошла информация, что если мы запустимся, то нам вернут премии. То есть сначала запугивают, а потом торгуются.

Какой дальнейший план у стачкома?

Вечером, в 18.00, на центральной площади Солигорска вновь собираются бастующие шахтеры, стачечный комитет и те, кто их поддерживают. Прямую трансляцию оттуда вела «Радыё Свабода».

Встречу с шахтерами и другими горожанами решили неформально назвать так же, как и митинги в поддержку Александра Лукашенко, — «Не дадим развалить страну». Поддержать Солигорск приехала группа J: Морс.

Стачком планирует еще раз озвучить свои требования и рассказать, как будет вестись забастовка. По словам пресс-атташе стачечного комитета Глеба Сандроса, она будет проходить в строгом формате.

— Яшчэ ўчора мы сумняваліся, таму што пачалі сыпацца пагрозы. Але цяпер мы ідзем да канца. Забастоўка будзе праходзіць у строгім фармаце — гэта не выхад на працу да той пары, пакуль не будуць выкананы нашы патрабаванні.

Также Сандрос сообщил, что каждый день забастовщики планируют собираться на центральной площади в 9 и 16 часов. По его словам, стачком «Беларуськалия» присоединился в Национальному стачечному комитету.

Дозвониться до генерального директора Ивана Головатого TUT.BY не удалось. Ранее он заявлял, что предприятие работает в штатном режиме.