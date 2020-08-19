СК озвучил свою версию обстоятельств гибели брестчанина, который умер сегодня от огнестрельного ранения

Источник материала: Tut.by

Следователи выясняют обстоятельства смертельного ранения мужчины, которое произошло в Бресте 11 августа. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, он напал на правоохранителей и пытался завладеть оружием одного из них.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как утверждают следователи, 11 августа в Бресте двое мужчин «напали на лиц, выполнявших задачи по охране общественного порядка при проведении несанкционированного массового мероприятия». Мужчины якобы били силовиков металлической трубой, «а также предприняли попытку завладения огнестрельным оружием, что подтверждается имеющимися у следствия материалами».

— Предварительно установлено, что, пресекая противоправные действия нападавших, правоохранители применили физическую силу. Один из них, воспринимая действия подозреваемых как реальную угрозу жизни и здоровью и пресекая попытки завладеть табельным оружием, применил в отношении нападавшего оружие, выстрелив в направлении плеча. Однако ввиду продолжавшегося активного сопротивления мужчины непреднамеренно ранил его в область головы, — сообщает Следственный комитет.

Раненый был госпитализирован в учреждение здравоохранения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, к сожалению, 19 августа он скончался.

— Следователями будет дана окончательная правовая оценка действиям нападавших, а также правомерности применения оружия лицом, на которое возложены функции по охране общественного порядка, — информируют правоохранители.

Напомним, сегодня утром в военном госпитале Минска Бреста, в которого силовики выстрелили на протестах. Ему было 43 года">умер 43-летний брестчанин Геннадий Шутов. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов.

Родственники мужчины говорили, что общались с очевидцами и те рассказывали, что Геннадий не дрался, не конфликтовал — просто шел. Выстрел, который он получил, был, считают люди, с которыми говорили родные, сделан с крыши здания.

Родственники двое суток не могли найти Геннадия Шутова. Выяснили, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск.

Геннадий Шутов стал третьей жертвой акций протеста после президентских выборов в Беларуси.

Первой стал Александр Тарайковский, погибший 10 августа на улице Притыцкого . В свидетельстве о смерти указано, что основная причина смерти Александра — «открытая рана грудной клетки», он умер от массивной потери крови. В МВД ранее заявляли, что Тарайковский хотел бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке, отчего мужчина и умер. Однако очевидцы рассказывали, что у мужчины в руке ничего не взрывалось . Александру было 34 года, у него осталась 3-летняя дочь.

На днях в Гомеле похоронили 25-летнего Александра Вихора . Молодого человека задержали в Гомеле 9 августа, когда он ехал к своей девушке. С тех пор родные искали сына несколько дней, но так и не смогли получить никакой информации. Приезжали в РОВД, дежурили до ночи под ИВС. А 12 августа, когда у изолятора выяснить ничего про сына так и не удалось, приехали в РОВД писать заявление о пропаже человека. И только тогда стало известно — сына еще с 11 августа нет в живых.