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СК озвучил свою версию обстоятельств гибели брестчанина, который умер сегодня от огнестрельного ранения
19.08.2020 19:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следователи выясняют обстоятельства смертельного ранения мужчины, которое произошло в Бресте 11 августа. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, он напал на правоохранителей и пытался завладеть оружием одного из них.
Как утверждают следователи, 11 августа в Бресте двое мужчин «напали на лиц, выполнявших задачи по охране общественного порядка при проведении несанкционированного массового мероприятия». Мужчины якобы били силовиков металлической трубой, «а также предприняли попытку завладения огнестрельным оружием, что подтверждается имеющимися у следствия материалами».
— Предварительно установлено, что, пресекая противоправные действия нападавших, правоохранители применили физическую силу. Один из них, воспринимая действия подозреваемых как реальную угрозу жизни и здоровью и пресекая попытки завладеть табельным оружием, применил в отношении нападавшего оружие, выстрелив в направлении плеча. Однако ввиду продолжавшегося активного сопротивления мужчины непреднамеренно ранил его в область головы, — сообщает Следственный комитет.
Раненый был госпитализирован в учреждение здравоохранения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, к сожалению, 19 августа он скончался.
— Следователями будет дана окончательная правовая оценка действиям нападавших, а также правомерности применения оружия лицом, на которое возложены функции по охране общественного порядка, — информируют правоохранители.
Напомним, сегодня утром в военном госпитале Минска Бреста, в которого силовики выстрелили на протестах. Ему было 43 года">умер 43-летний брестчанин Геннадий Шутов. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов.
Родственники мужчины говорили, что общались с очевидцами и те рассказывали, что Геннадий не дрался, не конфликтовал — просто шел. Выстрел, который он получил, был, считают люди, с которыми говорили родные, сделан с крыши здания.
Родственники двое суток не могли найти Геннадия Шутова. Выяснили, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск.
Геннадий Шутов стал третьей жертвой акций протеста после президентских выборов в Беларуси.
Первой стал Александр Тарайковский,
На днях в Гомеле
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СК озвучил свою версию обстоятельств гибели брестчанина, который умер сегодня от огнестрельного ранения
«Предварительно установлено, что, пресекая противоправные действия нападавших, правоохранители применили физическую силу. Один из них, воспринимая действия...
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