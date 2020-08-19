ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Молодежь, работники предприятий и представители общественных организаций стали участниками митинга "За Беларусь" в Бобруйске

20.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Молодежь, работники предприятий и представители общественных организаций также стали участниками мирного митинга "За Беларусь" в Бобруйске на главной площади у здания городского исполнительного комитета и городского Совета депутатов. Именно здесь принимаются важные для крупного районного центра решения как в экономике, так и социальной сфере, строятся планы на дальнейшее развитие, а главное - под контролем их реализация: в строительстве, промышленности, медицине и образовании. Собрались те, кто неравнодушен к судьбе своей страны.

К митингу в поддержку Главы государства присоединились сегодня и жители районных центров региона. Сотни людей собрались в Круглом, Славгороде и Шклове. Те, кто понимают, какой путь прошла Беларусь в своем развитии, и не хотят все это потерять. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодежь, работники предприятий и представители общественных организаций также стали участниками мирного митинга "За Беларусь" в Бобруйске на главной площади у...
 
Новости дня
Новости общества
 
Что происходит на «Беларуськалии», где шахтеры объявили о забастовке и создали стачечный комитет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика