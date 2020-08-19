|
В Беларуси 128 новых случаев коронавируса за сутки, пятеро пациентов умерли
19.08.2020 19:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси зарегистрированы 69 тыс. 801 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает
На 19 августа выздоровели и выписаны 67 тыс. 647 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (308 за сутки).
Всего за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 622 пациента (пять за последние сутки).
Всего проведено 1 млн 437 тыс. 110 тестов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси зарегистрированы 69 тыс. 801 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава. Прирост за сутки - 128 новых случаев.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)