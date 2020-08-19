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В Беларуси 128 новых случаев коронавируса за сутки, пятеро пациентов умерли

19.08.2020 19:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси зарегистрированы 69 тыс. 801 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава. Прирост за сутки — 128 новых случаев.

На 19 августа выздоровели и выписаны 67 тыс. 647 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (308 за сутки).

Всего за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 622 пациента (пять за последние сутки).

Всего проведено 1 млн 437 тыс. 110 тестов.

 
 
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В Беларуси зарегистрированы 69 тыс. 801 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава. Прирост за сутки - 128 новых случаев.
 
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