﻿ Строители «Гродножилстроя», которые первыми выходили на митинги, готовятся к официальной забастовке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Строители «Гродножилстроя», которые первыми выходили на митинги, готовятся к официальной забастовке

19.08.2020 19:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Работники «Гродножилстроя» организовали на предприятии собрание, на котором большинством голосов решили выходить на забастовку. При этом они хотят все оформить правильно и юридически верно. Основное требование — проведение честных выборов.


Как говорят сотрудники, 75% работников на данный момент не выходят на работу и ждут отмашки от активистов предприятия, что делать дальше. Актив провел встречу с руководством, а около здания «Гродножилстроя» на улице Суворова прошла встреча работников. На нее приехали представители стачкома города, которые объясняли, как все правильно оформить.

— Забастовка забастовкой, но есть еще и бюрократия, — говорят представители городского стачкома.



Первый раз строители «Гродножилстроя» вышли к главному зданию предприятия на улице Суворова 13 августа. Требованиями людей было остановить насилие в отношении мирных граждан, а также честные выборы. Также тогда поднимались вопросы и оплаты труда. После этого строители на многих объектах прекратили работу. Потом проходили встречи с руководством, но рабочие решили не отступать. Сейчас они собираются все оформить правильно, а еще говорят, что бастующим не хватает поддержки горожан.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники «Гродножилстроя» организовали на предприятии собрание, на котором большинством голосов решили выходить на забастовку. При этом они хотят все оформить...
 
Новости дня
Новости общества
 
Возле здания МВД в Минске оцепление, общественный транспорт не останавливается на Городском Валу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика