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Будущие чемпионы с пользой для здоровья проводят время в спортивных лагерях
20.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНи дня без тренировки даже на каникулах. Будущие чемпионы с пользой для здоровья проводят время в спортивных лагерях. В Минском районе в эти дни отдыхают и тренируются юные футболисты, баскетболисты и конькобежцы. Спортсмены от 7 до 17 лет приезжают целыми командами. В оздоровительном комплексе "Зеленый бор" для них новейшие игровые площадки, зал для волейбола и бассейн. Все спортивные занятия проводят опытные тренеры.
Людмила Пастернакевич, начальник спортивно-оздоровительного комплекса: "В основном у нас лагерь состоит из детей, которые сегодня наш молодой резерв и молодая смена спортсменов. Тренируются в спортивных детско-юношеских школах. Постоянно дети находятся на свежем воздухе. Мы учитывали все моменты этой оздоровительной кампании. С прекрасным питанием, с прекрасными педагогами и очень хорошими тренерами".
Только в этом спортивном лагере за лето отдохнут и улучшат физическую форму более тысячи юных спортсменов.
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Ни дня без тренировки даже на каникулах. Будущие чемпионы с пользой для здоровья проводят время в спортивных лагерях. В Минском районе в эти дни отдыхают и...
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