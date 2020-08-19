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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Будущие чемпионы с пользой для здоровья проводят время в спортивных лагерях Ни дня без тренировки даже на каникулах. Будущие чемпионы с пользой для здоровья проводят время в спортивных лагерях. В Минском районе в эти дни отдыхают и...

Ни дня без тренировки даже на каникулах. Будущие чемпионы с пользой для здоровья проводят время в спортивных лагерях. В Минском районе в эти дни отдыхают и тренируются юные футболисты, баскетболисты и конькобежцы. Спортсмены от 7 до 17 лет приезжают целыми командами. В оздоровительном комплексе "Зеленый бор" для них новейшие игровые площадки, зал для волейбола и бассейн. Все спортивные занятия проводят опытные тренеры.Только в этом спортивном лагере за лето отдохнут и улучшат физическую форму более тысячи юных спортсменов.