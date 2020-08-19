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Будущие чемпионы с пользой для здоровья проводят время в спортивных лагерях

20.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ни дня без тренировки  даже на каникулах. Будущие чемпионы с пользой для здоровья проводят время в спортивных лагерях. В Минском районе  в эти дни отдыхают и тренируются юные футболисты, баскетболисты и конькобежцы. Спортсмены от 7 до 17 лет приезжают целыми командами. В оздоровительном комплексе "Зеленый бор" для них новейшие игровые площадки, зал для волейбола и бассейн. Все спортивные занятия проводят опытные тренеры.

Людмила Пастернакевич, начальник спортивно-оздоровительного комплекса: "В основном у нас лагерь состоит из детей, которые сегодня наш молодой резерв и молодая смена спортсменов. Тренируются в спортивных детско-юношеских школах. Постоянно дети находятся на свежем воздухе. Мы учитывали все моменты этой оздоровительной кампании. С прекрасным питанием, с прекрасными педагогами и очень хорошими тренерами".

Только в этом спортивном лагере за лето отдохнут и улучшат физическую форму более  тысячи юных спортсменов.
 
 
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Ни дня без тренировки  даже на каникулах. Будущие чемпионы с пользой для здоровья проводят время в спортивных лагерях. В Минском районе  в эти дни отдыхают и...
 
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