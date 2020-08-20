Павел Латушко: Мне было сказано, что я перешел границу

Источник материала: Tut.by

Уволенный с поста директора Купаловского за то, что публично озвучил свою позицию, Павел Латушко в интервью Би-би-си рассказал, что ему настойчиво советуют покинуть Беларусь.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Очень много за этот день поступило зашкаливающее количество СМС, звонков и предложений мне уехать из Беларуси в Российскую Федерацию, но я считаю и абсолютно в этом убежден: я не совершаю никаких антизаконных и антиконституционных действий.

Би-би-си: А кто вам рекомендует уехать в Россию?

— Вы знаете, есть же различные способы работы соответствующих структур. Когда появляются старые знакомые, которые через других лиц передают эту информацию как информацию конфиденциального характера. Когда подходят или к моим знакомым, или находящимся в настоящий момент со мной рядом, и беседуют даже в течение 40 минут. Состоялась и такая беседа, в рамках которой предоставляются сведения из моей биографии еще даже работы министром культуры. И говорят, что вот проблемные вопросы, которые могут возникнуть, хотя я прекрасно знаю, что таких проблем нет, никаких документов я по данным событиям я не подписывал, соответственно и юридических решений не принимал.

Так что это специально такой способ давления на оппозицию, чтобы отказаться от участия. Сейчас мне было сказано, что я перешел границу, я принял участие и вошел в президиум координационного совета, что является окончательным поводом для принятия в отношении меня каких-то действий. Я надеюсь, что это пока что ли словесные угрозы или, как правильнее сказать, посылы негативного характера, которые не будут реализованы.

Павел Латушко также рассказал, что охраны у него нет. А свою семью он отправил за пределы Беларуси практически сразу после того, как высказал свое отношение к действиям силовиков в отношении демонстрантов.

Напомним, экс-директор Купаловского вошел в президиум Координационного совета. О том, что его уволили с должности, стало известно 17 августа. Как заявил перед труппой Павел Латушко, министр культуры Юрий Бондарь сообщил ему, что решение об отставке согласовано с премьер-министром Романом Головченко. Также от министра прозвучал совет воздержаться от высказываний своей общественной позиции.

13 августа коллектив Купаловского театра потребовал остановить насилие над мирными гражданами и выступил за пересчет голосов с участием независимых наблюдателей. Театр заявил, что не будет показывать спектакли и готов к забастовке.