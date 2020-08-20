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30 тысяч детей Витебской области прошли оздоровление в лагерях этим летом

20.08.2020 09:03 — Новости Общества |  
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Для школьников организовали насыщенную образовательную, культурную и спортивную программу. К примеру, в Сенненском районе воспитанники местной СДЮШОР каникулы проводят, не отрываясь от тренировочного процесса. В лагере три отделения: биатлона, греко-римской борьбы, легкой атлетики. В ежедневном графике юных спортсменов, кроме тренировок -  подвижные игры, викторины и спартакиады. 

Дарья Галынчик, воспитанница сенненской СДЮШОР: "Приезжаем на велосипедах или пешком на завтрак. Потом едем на базу, отдыхаем. Потом начинается тренировка. Тут веселее, чем просто сидеть дома или на улице гулять".

Анатолий Горнак, директор сенненской СДЮШОР: "В лагере у нас занимаются 83 человека, выполняют свою нагрузку, отдыхают, общаются. Детям нравится, дети при деле".

Спортивная смена для воспитанников СДЮШОР завершится в субботу футбольной встречей. Провести выходной с пользой предлагают всем желающим - в райцентре запланирован большой спортивный праздник.

 
 
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Для школьников организовали насыщенную образовательную, культурную и спортивную программу. К примеру, в Сенненском районе воспитанники местной СДЮШОР каникулы...
 
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