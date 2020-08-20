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30 тысяч детей Витебской области прошли оздоровление в лагерях этим летом
20.08.2020 09:03 — Новости Общества |
Дарья Галынчик, воспитанница сенненской СДЮШОР: "Приезжаем на велосипедах или пешком на завтрак. Потом едем на базу, отдыхаем. Потом начинается тренировка. Тут веселее, чем просто сидеть дома или на улице гулять".
Анатолий Горнак, директор сенненской СДЮШОР: "В лагере у нас занимаются 83 человека, выполняют свою нагрузку, отдыхают, общаются. Детям нравится, дети при деле".
Спортивная смена для воспитанников СДЮШОР завершится в субботу футбольной встречей. Провести выходной с пользой предлагают всем желающим - в райцентре запланирован большой спортивный праздник.
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Для школьников организовали насыщенную образовательную, культурную и спортивную программу. К примеру, в Сенненском районе воспитанники местной СДЮШОР каникулы...
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