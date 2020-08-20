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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 30 тысяч детей Витебской области прошли оздоровление в лагерях этим летом Для школьников организовали насыщенную образовательную, культурную и спортивную программу. К примеру, в Сенненском районе воспитанники местной СДЮШОР каникулы...

Для школьников организовали насыщенную образовательную, культурную и спортивную программу. К примеру, в Сенненском районе воспитанники местной СДЮШОР каникулы проводят, не отрываясь от тренировочного процесса. В лагере три отделения: биатлона, греко-римской борьбы, легкой атлетики. В ежедневном графике юных спортсменов, кроме тренировок - подвижные игры, викторины и спартакиады.Спортивная смена для воспитанников СДЮШОР завершится в субботу футбольной встречей. Провести выходной с пользой предлагают всем желающим - в райцентре запланирован большой спортивный праздник.