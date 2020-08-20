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Митинги за стабильность и независимость в городах Беларуси пройдут сегодня по окончании рабочего дня
20.08.2020 08:49 — Новости Общества |
Также акции за стабильность и независимость Беларуси пройдут во многих городах Гомельской и Минской областей.
Начало всех мероприятий - по окончании рабочего дня. Мы призываем всех, кто неравнодушен к тому, что происходит в нашей стране, кому небезразлично наше будущее и будущее наших детей, наша стабильность и независимость: давайте вместе не допустим краха нашей Беларуси!
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Митинги за стабильность и независимость в городах Беларуси пройдут сегодня по окончании рабочего дня
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