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Митинги за стабильность и независимость в городах Беларуси пройдут сегодня по окончании рабочего дня

20.08.2020 08:49 — Новости Общества |  
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Сегодня в Брестской области к мирной акции присоединятся пинчане. В Витебской митинг состоится в областном центре.

Также акции за стабильность и независимость Беларуси пройдут во многих городах Гомельской и Минской областей.

Начало всех мероприятий - по окончании рабочего дня. Мы призываем всех, кто неравнодушен к тому, что происходит в нашей стране, кому небезразлично наше будущее и будущее наших детей, наша стабильность и независимость:  давайте вместе не допустим краха нашей Беларуси!

 
 
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Сегодня в Брестской области к мирной акции присоединятся пинчане. В Витебской митинг состоится в областном центре. Также акции за стабильность и независимость...
 
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