СК продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории Минска в период с 9 по 10 августа.

Задержан ряд участников, которые в настоящий момент подозреваются в совершении вышеуказанного преступления.

У одного из задержанных, 34-летнего минчанина, при себе были обнаружены нож, спиртные напитки и защитные средства. Указанный фигурант ранее неоднократно судим, в том числе за грабеж и хулиганства, подозреваемый нигде не работает.

Сообщение сопровождается видео, из которого следует, что он был в Украине в разгар событий.