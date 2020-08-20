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СК продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков
20.08.2020 09:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории Минска в период с 9 по 10 августа.
Задержан ряд участников, которые в настоящий момент подозреваются в совершении вышеуказанного преступления.
У одного из задержанных, 34-летнего минчанина, при себе были обнаружены нож, спиртные напитки и защитные средства. Указанный фигурант ранее неоднократно судим, в том числе за грабеж и хулиганства, подозреваемый нигде не работает.
Сообщение сопровождается видео, из которого следует, что он был в Украине в разгар событий.
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У одного из задержанных, 34-летнего минчанина, при себе были обнаружены нож, спиртные напитки и защитные средства. Указанный фигурант ранее неоднократно судим, в том...
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