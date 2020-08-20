«Кто не согласен - заявление на стол. Стопроцентная явка». Как в Бресте созывают на провластный митинг

Источник материала: Tut.by

Сотрудники одного из бюджетных учреждений Бреста говорят, что их заставляют идти на провластный митинг под страхом увольнения. В редакции TUT.BY есть аудиозапись, на которой женщина по имени Любовь Николаевна доносит до коллег важную информацию: завтра (21 августа) в Бресте в крепости состоится митинг в поддержку Лукашенко. Всем быть, иначе — заявления на стол.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

— С четырех часов начинаем уходить. Кто не согласен — заявление на стол. Стопроцентная явка. Галина Вячеславовна сказала — сама лично будет проверять, — говорит голос на аудиозаписи.

— И что с собой брать?

— Ну, белорусские красные, какие там флажки…

— А где взять?

— Я не знаю… Кто не согласен — я с восьми утра в понедельник принимаю заявления на стол! (…) Вы все знаете ситуацию, в коллективах чтобы не было (неразборчиво). В 17.45 завтра в крепости всем сбор.

— Так работаем же еще?

— В 16 часов начинаем уходить. Не чепуримся! Стопроцентная явка!

— За Лукашенко стоять? А те, кто не идет? Куда?

— В понедельник я с восьми принимаю заявления об увольнении на стол. Ясно?

— Ужасно. Чтобы так манипулировали людьми…

— Мы в государственном учреждении, — на прощание напомнила коллегам организатор.

По словам читателей, приславших нам это аудио, все это происходит в одном из отделов администрации Московского района Бреста. В течение рабочего дня четверга TUT.BY не смог дозвониться по рабочим номерам того отдела, о котором, предположительно, идет речь, поэтому мы не станем утверждать, что на записи — именно его сотрудники.