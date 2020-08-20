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Польша намерена упростить въезд для белорусов

21.08.2020 12:38 — Новости Общества |  
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МИНСК, 20 авг – Sputnik. Въезд для белорусов в Польшу может быть упрощен в ближайшее время, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мы хотим, чтобы в ближайшее время мы представили упрощенные процедуры для людей, которые хотят въехать в Польшу из Беларуси", — сказал он в интервью Polskie radio.

Изменениями смогут воспользоваться также желающие учиться в польских вузах.

Кроме того, Моравецкий сообщил, что текущая визовая политика правительства в отношении белорусских граждан будет продолжена.

С предложением открыть границы для граждан Беларуси и оказать помощь тем, кто "подвергся репрессиям" в связи с ситуацией, которая сложилась в стране после выборов, польский премьер-министр выступил на минувшей неделе. Он также представил так называемый "план солидарности", в рамках которого предусмотрена помощь для "подвергнувшихся репрессиям, которых выгнали с работы, которые были избиты, ранены".

Ранее власти Литвы заявляли о том, что, несмотря на закрытые до середины сентября границы, сделают исключение для граждан Беларуси – им будет разрешен въезд в республику "по гуманитарным соображениям". По словам премьер-министра Саулюса Сквернялиса, страна примет всех, кто ищет убежища от "политического давления", а также тех, кто нуждается в гуманитарной помощи.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее литовские власти заявили, что, несмотря на закрытые границы, граждане Беларуси смогут приехать "по гуманитарным соображениям".
 
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