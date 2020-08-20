ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Привет из автозака. Ваши выпускники». Витебляне принесли медали к школе, где 9 августа был жесткий «хапун»

20.08.2020 13:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Выпускники СШ № 45 в микрорайоне Билево в Витебске 20 августа принесли к ее забору свои медали и грамоты, пишет «Витебский курьер news». Вечером 9 августа, после закрытия избирательных участков, сюда приехал ОМОН — и жестко разогнал горожан, пришедших узнать итоги голосования на участках в этой школе.


Фото: телеграм-канал «Солидарность»

Возле СШ № 45 собралось около 20 человек. Это были не только бывшие выпускники, но и независимые наблюдатели, неравнодушные горожане.

Люди вспоминали, как вечером 9 августа, когда наблюдатели и жители микрорайона ждали, пока вывесят итоговые протоколы голосования, на них вызвали ОМОН. Милиция жестко задержала многих горожан. Большинство девушек отпустили той же ночью, а мужчинам дали сутки — кому сколько.

Это видео сделано возле СШ № 45 вечером 9 августа.

Видео: читательница TUT.BY

Ольга в тот вечер пришла поддержать независимых наблюдателей и принесла им кофе. В итоге она 5 суток провела в ИВС. По ее словам, претензий к сотрудникам изолятора у нее нет. Ольга говорит, что там все прекрасно понимали и вели себя по отношению к задержанным нормально.


Фото: телеграм-канал «Солидарность»

Фото: телеграм-канал «Солидарность»

На заборе средней школы № 45 жители Витебска прикрепили плакаты: «Сейчас в вашей жизни важнейшая работа над памылкамі», «Привет из автозака! (ваши выпускники)», «Привет из ИВС: вы слишком хорошо научили меня считать, поэтому я оказался там», «Учителям, продавшим свою совесть, запрещено учить детей», «Позор предателям, укравшим наши голоса».


Фото: телеграм-канал «Солидарность»

Фото: телеграм-канал «Солидарность»

Фото: телеграм-канал «Солидарность»

— Я считаю, что люди, совершившие предательство по отношению к своему народу, не должны работать в школе, которая носит имя Героя Советского Союза Василия Маргелова, — отметила одна из участниц акции.

Еще одна горожанка — Анна, сообщила, что обращалась к бывшему директору СШ № 45, ныне депутату парламента Татьяне Автуховой. Но та прислала ответ, что депутат не имеет права вмешиваться в выборы, может только наблюдать.


Фото: телеграм-канал «Солидарность»

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 9 августа, после закрытия избирательных участков, сюда приехал ОМОН, который жестко разогнал горожан, которые пришли узнать итоги голосования на участках в...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Силовики не готовы разговаривать с народом». Как легендарный брестский комбриг «разруливал» воскресные протесты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика