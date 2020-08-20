«Привет из автозака. Ваши выпускники». Витебляне принесли медали к школе, где 9 августа был жесткий «хапун»

Источник материала: Tut.by

Выпускники СШ № 45 в микрорайоне Билево в Витебске 20 августа принесли к ее забору свои медали и грамоты, пишет «Витебский курьер news». Вечером 9 августа, после закрытия избирательных участков, сюда приехал ОМОН — и жестко разогнал горожан, пришедших узнать итоги голосования на участках в этой школе.



Фото: телеграм-канал «Солидарность»

Возле СШ № 45 собралось около 20 человек. Это были не только бывшие выпускники, но и независимые наблюдатели, неравнодушные горожане.

Люди вспоминали, как вечером 9 августа, когда наблюдатели и жители микрорайона ждали, пока вывесят итоговые протоколы голосования, на них вызвали ОМОН. Милиция жестко задержала многих горожан. Большинство девушек отпустили той же ночью, а мужчинам дали сутки — кому сколько.

Это видео сделано возле СШ № 45 вечером 9 августа.

Видео: читательница TUT.BY

Ольга в тот вечер пришла поддержать независимых наблюдателей и принесла им кофе. В итоге она 5 суток провела в ИВС. По ее словам, претензий к сотрудникам изолятора у нее нет. Ольга говорит, что там все прекрасно понимали и вели себя по отношению к задержанным нормально.



Фото: телеграм-канал «Солидарность»



Фото: телеграм-канал «Солидарность»

На заборе средней школы № 45 жители Витебска прикрепили плакаты: «Сейчас в вашей жизни важнейшая работа над памылкамі», «Привет из автозака! (ваши выпускники)», «Привет из ИВС: вы слишком хорошо научили меня считать, поэтому я оказался там», «Учителям, продавшим свою совесть, запрещено учить детей», «Позор предателям, укравшим наши голоса».



Фото: телеграм-канал «Солидарность»



Фото: телеграм-канал «Солидарность»



Фото: телеграм-канал «Солидарность»

— Я считаю, что люди, совершившие предательство по отношению к своему народу, не должны работать в школе, которая носит имя Героя Советского Союза Василия Маргелова, — отметила одна из участниц акции.

Еще одна горожанка — Анна, сообщила, что обращалась к бывшему директору СШ № 45, ныне депутату парламента Татьяне Автуховой. Но та прислала ответ, что депутат не имеет права вмешиваться в выборы, может только наблюдать.



Фото: телеграм-канал «Солидарность»