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Лукашенко рассказал о приезде в Белтелерадиокомпанию журналистов из России

21.08.2020 15:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал приезд в Белтелерадиокомпанию журналистов из России,  

"Свято место пусто не бывает. У нас в России работают около 60 тысяч так называемых гастарбайтеров. На разных должностях, даже в политике. Россияне нам претензий не предъявляют", – рассказал он время общения с работниками агрокомбината "Дзержинский" в пятницу.

Президент пояснил, что вопрос с привлечением российских журналистов возник после того, как некоторые из сотрудников телекомпании "выскочили на улицы и начали митинговать".

"Которые выросли на телевизоре, и в основном которых я на руках носил. Они выросли и вдруг поняли, что у них чего-то не хватает. Некоторые выскочили: работать не будем! Не надо", – добавил он, слова Лукашенко приводит БелТА.

© Sputnik / Виктор Толочко
Митинг прошел перед зданием Белтелерадикомпании

Глава государства рассказал, что попросил не давить на людей в рабочих коллективах в такой ситуации.

"Кто-то захотел – уходите, никого не надо держать. Что толку, что ты его сегодня удержал, уговорил, а он все равно будет кукиш в кармане носить. Хочешь уходить – уходи. Я рабочим в открытую об этом сказал. Вопили, кричали – сегодня все работают", – сказал президент.

Он отметил также, что конкуренция большая. Президент признался, что "попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай". Речь о шести-девяти людях с телевидения.

"И наша молодежь пусть посмотрит, как работают. Слушайте, эти еще 2-3 группы не приехали, половина тех, которые постились и бегали вокруг Белтелерадиокомпании, – назад. Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет – не принимаем", – уточнил Лукашенко.

По его словам, ситуация уже стабилизировалась.

"Кто хочет, тот работает. Кто не хочет, тот не работает. А россиян я даже пригласил: дайте мне одну группу в пул президента, чтобы видели, как они работают. И я знаю этих людей. Телевидение нормальное", – добавил президент.

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Теги: Минск
 
 
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Президент сообщил, что пригласил россиян: попросил дать одну группу в пул – "чтобы видели, как они работают".
 
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