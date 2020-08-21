ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Забастовка в Купаловском театре: актеры отправлены на простой, здание закрыто

21.08.2020 15:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Национальный академический театр имени Янки Купалы отправлен на простой, его артисты обсуждают свои дальнейшие действия, сообщил Sputnik в пятницу пресс-секретарь театра Николай Заяц.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Популярный российский актер поддержал артистов Купаловского театра

"Часть коллектива с сегодняшнего дня (21 августа – Sputnik), часть коллектива с завтрашнего дня отправляют на простой", - сказал он.

По словам спикера, артистов в здание Купаловского театра не допускают. Накануне, 19 и 20 августа, здесь были объявлены санитарные дни. В пятницу, 21 августа, коллектив вернулся на работу. Однако встречи с новым руководителем у них не состоялось. Информацию о простое они узнали исходя из документа, который вывесили возле служебного входа.

"На окнах театра около входа висит документ, подписанный нашим нынешним руководителем Громадой (временно исполняющего функции генерального директора Купаловского театра Валерий Громада – Sputnik)  со списком сотрудников, который отправлен на простой. К сожалению, не стоит там дата, когда это кончится", - рассказал Николай Заяц.

Он добавил, что на простой отправлено подавляющее большинство сотрудников театра. Остаются только рабочие, которые отвечают за жизнеобеспечение здания. О причинах таких мер коллективу не сообщили.

"У нас просто еще не было встречи с нашим руководителем, поэтому, к сожалению, причин мы не знаем", - отметил пресс-секретарь. 

Планы коллектива

Накануне коллектив заступился за уволенного 17 августа гендиректора Купаловского театра Павла Латушко, который присоединился к акции протеста в Минске и призвал к отставке министра внутренних дел Юрия Караева и всех ответственных за жесткое обращение с задержанными, а затем вошел в Координационный совет.

© Sputnik / Виктор Толочко
Павел Латушко опроверг информацию о том, что его вызвали на допрос в СК

В театр 18 августа прибыл министр культуры Юрий Бондарь, чтобы встретиться с артистами. Они заявили о своей готовности уволиться в случае, если Латушко не восстановят в должности, а Бондарь не уйдет в отставку. Однако требования коллектива не поддержали. На следующий день после встречи с министром в театре был объявлен сандень.

"Первоначально заявления подавались, но там была юридическая неточность. Слишком быстро назначили нового руководителя, заявления были написаны на имя другого человека, который в настоящий момент не уполномочен принимать решения. Эти заявление не были удовлетворены", - сказал Николай Заяц.

По его словам, в настоящий момент коллектив продолжает обсуждать, будут ли поданы новые заявления на имя Валерия Громады.

"Я даже удивлен тем, как ведут сейчас артисты, потому что они забыли про все свои разногласия, стали одной большой дружной семьей. Мы имеем абсолютно одно мнение. У нас сейчас позиция такая, что мы еще решаем наши действия. Мы действуем коллективом, мы действуем дружно", - заявил пресс-секретарь.

Получить комментарий у и.о. директора театра Валерия Громады Sputnik не удалось.

Читайте также:

 

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С пятницы театр отправлен на простой, окончательной даты которого не сообщается – артистов в здание не допускают.
 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко рассказал о приезде в Белтелерадиокомпанию журналистов из России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика