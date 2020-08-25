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БЖД меняет расписание движения некоторых поездов

25.08.2020 10:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Расписание движения поездов направлением Полоцк–Брест и Полоцк–Гомель изменится с 7 сентября, сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги.

© Sputnik Мария Амелина
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"В целях улучшения качества обслуживания пассажиров с 7 сентября 2020 года скорректировано расписание движения поездов №605/606 Полоцк–Брест, а также группы беспересадочных вагонов Полоцк–Гомель, курсирующей с ежедневной периодичностью в составе данных поездов", - говорится в сообщении.

С сентября поезд №605 Полоцк–Брест будет отправляться из Полоцка в 17:01 (вместо 14:44) и прибывать на станцию Брест-Центральный в 09:28 (вместо 08:35).

Время отправления поезда №606 Брест–Полоцк из Бреста останется прежним – 17:19. Прибывать на конечную станцию поезд будет в 10:43 (вместо 12:31).

Состав Полоцк–Гомель будет отправляться со станции Полоцк в 17:01 (вместо 14:44) и прибывать на станцию Гомель в 6:04. При следовании в обратном направлении он отправляется из Гомеля в 22:06 (вместо 20:10) и приходит в Полоцк в 10:43 (вместо 12:31).

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Изменения коснутся поездов направлением Полоцк–Брест и Полоцк–Гомель, они начнут ходить по-новому с 7 сентября.
 
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