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В Могилеве задерживают активистов

25.08.2020 10:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве задерживают активистов, сообщают правозащитники.

Вчера около 22 часов был задержан доверенное лицо Светланы Тихановской Владимир Шанцев. Правозащитники сообщают, что Шанцева уже выпустили из Ленинского РОВД, на него составили 4 протокола за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.


Около 20 часов в микрорайоне Юбилейный был задержан активист оргкомитета по созданию партии БСДП Алексей Борисов. Сегодня сообщают, что его тоже отпустили.

Правозащитники также сообщают, что утром во вторник задержан активист Валадар Цурпанов.


 
Теги: Могилев
 
 
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