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В Могилеве задерживают активистов
25.08.2020 10:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве задерживают активистов,
Вчера около 22 часов был задержан доверенное лицо Светланы Тихановской Владимир Шанцев. Правозащитники сообщают, что Шанцева уже выпустили из Ленинского РОВД, на него составили 4 протокола за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
Около 20 часов в микрорайоне Юбилейный был задержан активист оргкомитета по созданию партии БСДП Алексей Борисов. Сегодня сообщают, что его тоже отпустили.
Правозащитники также сообщают, что утром во вторник задержан активист Валадар Цурпанов.
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