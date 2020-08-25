Источник материала: Tut.by

В Могилеве задерживают активистов, сообщают правозащитники.

Вчера около 22 часов был задержан доверенное лицо Светланы Тихановской Владимир Шанцев. Правозащитники сообщают, что Шанцева уже выпустили из Ленинского РОВД, на него составили 4 протокола за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.





Около 20 часов в микрорайоне Юбилейный был задержан активист оргкомитета по созданию партии БСДП Алексей Борисов. Сегодня сообщают, что его тоже отпустили.

Правозащитники также сообщают, что утром во вторник задержан активист Валадар Цурпанов.



