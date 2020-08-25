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В магазин «Адметнасьць» в Гродно пришли с обыском, изъяли бчб-флаги

25.08.2020 15:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В магазин «Адметнасьць» в Гродно вчера пришли с обыском, сообщает «Радыё Свабода». Здесь продают в том числе сувенирную продукцию.


24 августа обыск здесь провели сотрудники финансовой милиции. Владельцу магазина Сергею Веремеенко сообщили, что он проходит свидетелем по уголовному делу об организации массовых беспорядков.


Обыск проходил более двух часов, изъяли 27 больших бело-красно-белых флагов, небольшие флажки, а также другие товары с бело-красно-белой символикой. Также из магазина забрали документы с информацией об итогах голосования на некоторых избирательных участках Гродно и «Декларацию о выходе из политического кризиса».

Сергея Веремеенко вызвали на допрос в СК.

 
Теги: Гродно
 
 
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Здесь продают в том числе сувенирную продукцию.
 
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