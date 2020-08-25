«Власть наделала много ошибок». Депутат Давыдько встретился со своими избирателями

Источник материала: Tut.by

Вечером 25 августа жители Минска пришли на прием к депутату Геннадию Давыдько, которого они избрали на прошлых парламентских выборах. Вопросы, на которые они хотели получить ответы, сегодня на слуху у многих: когда будут расследованы случаи насилия со стороны правоохранительных органов и кто ответит за факты фальсификаций на выборах президента? Геннадий Давыдько принял всех, кто хотел с ним поговорить, а также в ближайшее время пообещал провести открытую встречу с жителями округа. Также он ответил на вопросы TUT.BY и рассказал о том, какой видит выход из сложившейся в Беларуси ситуации.





Каждый четвертый вторник месяца Геннадий Давыдько ведет прием граждан по адресу ул. Мележа, 4. В этот раз встретиться со своим депутатом пришли более 20 человек.

Большинство собравшихся до сегодняшнего дня не были знакомы и знали друг друга только по перепискам в разных чатах и мессенджерах.

Не найдя ответов на свои вопросы в милиции и прокуратуре, они решили обратиться к депутату Геннадию Давыдько, который представляет их интересы в парламенте. Кроме этого, он возглавляет постоянную комиссию Палаты представителей по правам человека, национальным вопросам и СМИ.

— Геннадий Брониславович возглавляет комиссию по правам человека, но мы пока не слышали его позицию, что он думает о насилии, которое было допущено в отношении граждан. Ни о каких конкретных действиях с его стороны мы тоже не знаем. Поэтому написали обращение, чтобы наш депутат дал ответ, как он будет реагировать на все события, — говорят собравшиеся.





Под обращением подписались более 80 человек. В нем они указали, что «происходящие в Беларуси задержания мирных граждан, избиения и издевательства над ними со стороны силовых структур шокировали весь мир, но председатель постоянной комиссии по правам человека молчит».

— Беларусь ратифицировала «Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», но в реальности мы видим бесчеловечное отношение к мирным протестующим, нарушение прав и свобод граждан, нарушение прав СМИ и препятствие их работе. Ждем от вас публичного выступления с осуждением нарушения прав человека, иначе вы не можете быть нашим депутатом, — сказано в обращении.

Те, кто не успел подписать письмо раньше, специально пришли к 17 часам, чтобы оставить свою подпись. Подавала письмо жительница округа Татьяна.

В ожидании Татьяны, а также своей очереди собравшиеся обсуждают события последних дней и свой опыт общения с милицией и судом.

— Я зафиксировала нарушения на досрочных выборах, подала заявление в милицию. Ответ пришел только 20 августа. В нем говорится о том, что мое обращение передали в ЦИК. Что ж, оперативно сработали.

— А мы обнаружили, что на двух участках были подделаны подписи за выдвижение членов участковой комиссии. Никакой реакции до сих пор нет.

— Мою надзорную жалобу рассматривают уже полтора месяца.

Дмитрий и Валентин обсуждают, о чем они спросят депутата Геннадия Давыдько. Оказывается, их интересует одно и то же: почему до сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела по фактам насилия, которое затронуло многие города Беларуси.

— Тогда давай я спрошу про фальсификации, — предлагает Валентин. — Эти факты были зафиксированы и озвучены публично, но реакции до сих пор никакой.





— Интересно, а кто из присутствующих голосовал на парламентских выборах? — пытаются занять время ожидания те, кто хочет лично поговорить с Геннадием Давыдько.

Из 11 человек, которые стоят в коридоре, откликнулся только один человек — Мария.

— Я не уверен, но кажется, в кабинет только что зашел человек, похожий на провластного политолога Петра Петровского, — обсуждают в коридоре.

— Главное, что не ОМОН. Остальное можно пережить, — шутит Мария.

Она просит ее не фотографировать, потому что она «пока не уволена».

— Где вы работаете?

— В бюджетной, почти государственной организации.

— И вы боитесь, что уволят за то, что вы приходите к своему депутату, за которого вы голосовали, и задаете ему вопросы?

— Я живу в Беларуси. Это всеобъемлющий ответ, я думаю.

Мария говорит, что на парламентских выборах она голосовала именно за Геннадия Давыдько.

— На участок я пришла за полчаса до закрытия, из моего дома проголосовала только я.





Она достает телефон и зачитывает цитату из интервью Геннадия Давыдько, которое он давал во время предвыборной кампании в 2019 году.

— «Претендент на депутатский мандат должен стоять за своих сторонников до конца. Хочется видеть в парламенте больше ярких политиков, способных грамотно отстаивать свою точку зрения. <…> В основе нашего участия в выборах должен быть диалог и конструктивный анализ». Пускай теперь хоть кто-то постоит за нас до конца.

— Депутат подчиняется не президенту, а коллективной воле избирателей, — добавляет Максим, который тоже ждет встречи с депутатом. — Нам нужны конкретные действия.

Общение с гражданами длилось почти три часа, задать свои вопросы успели все, кто этого хотел. В конце жители Восточного избирательного округа № 107 подали еще одно обращение: попросили Геннадия Давыдько о публичной встрече со всеми желающими. Он пообещал, что сможет организовать ее в четверг.

— В этот? — удивились жители.

— А чего тянуть? — сказал депутат.





Также Геннадий Давыдько согласился ответить на несколько вопросов TUT.BY.

— Ваши избиратели рассказывали о фактах фальсификации, о которых им известно, и о случаях чрезмерного применения силы по отношению к мирным демонстрантам. Вам об этих фактах было что-то известно до сегодняшнего дня?

— Конечно. По фактам насилия, которое было применено обоюдно и со стороны так называемых мирных демонстрантов, и со стороны сотрудников МВД, ведется разбирательство, насколько мне известно. 21 августа я лично обратился с письмом в Министерство внутренних дел с требованием разъяснить, в каком состоянии находятся дела, заведены ли они по поводу истязания людей в местах лишения свободы.

Нормальный человек понимает: если кого-то задерживают за то, что он участвует в каком-то несанкционированном митинге и проявляет сопротивление сотруднику милиции, правоохранитель имеет право применить дозированную физическую силу, чтобы этого человека локализовать. Но как только он оказался в автозаке, пальцем к нему нельзя прикасаться. В застенках — тем более ни в коем случае. Если есть факты избиения, а они, видимо, есть, их нужно расследовать, надо наказывать виновных через суд согласно законодательству. Точно так же, как и тех, кто нападал на сотрудников милиции. Эти люди должны быть задержаны, возбуждены уголовные дела. И все должно быть очень гласно. Это важно для людей, чтобы не создавалось ощущение, что кто-то что-то скрывает. У нас беда в обществе: раскол намечается. Он уже есть. Нам нужно работать на консолидацию, причем только честностью. Нам честно нужно признаваться в своих ошибках и работать друг с другом.

— На данный момент известно , что в отношении неустановленных лиц, которые участвовали в несанкционированных мероприятиях, возбуждены уголовные дела. А вот по свидетельствам 450 человек, которых избивали, никакой реакции нет .

— Этого не знаю, буду обращаться в Следственный комитет с просьбой объяснить, что там происходит и почему не возбуждают уголовные дела.





Такое количество… 450. Если предметно посмотреть, может, там половина фриков и фейков. Ведь со стороны, скажем так, протестующих или недовольных организовывалось много акций, выстраивались цепочки, очереди в ЦИК. В парламент пришли письма всем депутатам с одним и тем же содержанием. Не частного характера, а с силой рассылки. К этому нужно относиться очень осторожно. Но я обращусь в СК, на каком основании, если человек жалуется, не возбуждаются уголовные дела.

Кстати, в депутатской практике у меня много такого опыта, когда люди жалуются, что их обидели, а МВД или Следственный комитет не принимают их заявления. Когда начинаю этим заниматься, оказывается, что, действительно, это или ничтожный факт, или административное правонарушение. Нужно разбираться, по существу пока ответить не могу.

— Вы говорите, что в ЦИК выстраиваются очереди. Но ведь это законное право гражданина — подать жалобу. Получается, в нашей стране возникает паралич права, если за жалобу тебя задерживают? Если ты хочешь узнать, где твой пропавший родственник, — и не можешь этого сделать на протяжении нескольких дней. Как вы на это реагируете?

— Это очень плохо. К сожалению, власть допустила очень много ошибок.

— Что вы можете причислить к этим ошибкам?

— Много [чего]. Давайте не будем будоражить публику. Не хочу вникать в детали. Сегодня устал, могу ошибиться. То, что людям не дают возможности защитить свои права, — это плохо. За это нужно бороться.





— Вы упомянули про то, что у нас намечается раскол в обществе или он уже происходит. На ваш взгляд, каким образом мы можем из него выйти?

— Только общей работой, если мы вместе будем чувствовать ответственность перед опасностью, которая есть. А она есть, в первую очередь извне. Изнутри тоже, но мы с ней можем справиться. Сейчас мы должны работать над будущим нашего Отечества, то есть над новой Конституцией. Необходимо создавать некий орган, весьма легитимный, которому доверяли бы все прослойки общества. Должна быть абсолютно прозрачная совместная работа всем народом над Основным законом, принятие Конституции, обнуление в связи с этим всех органов власти, новые выборы во все институты и жизнь по-новому. Только это может консолидировать общество. Если сейчас идти стена на стену, ничего не будет. Давайте успокоимся и консолидируемся на Родине.