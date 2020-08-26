Латушко в Следственном комитете, митинг за Лукашенко на Комаровке и акция учителей. Яркие фото дня
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Источник материала:
Tut.by
29 лет назад Верховный совет БССР проголосовал за придание статуса Конституционного закона принятой годом ранее Декларации о государственной независимости страны. 25 августа, несмотря на дождь, более двух тысяч минчан на площадь Независимости, около Министерства образования во вторник прошла акция учителей, член Координационного совета Павел Латушко побывал на допросе в Следственном комитете, на Комаровке же прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко. вышли
Чем запомнился день — в снимках фотокорреспондентов TUT.BY Гомельский педагог Инна Борисенко в зале суда. Женщин активно участвовала в мирных акциях протеста, ее задержали в прошлую пятницу прямо у дома, когда она выносила мусор. Неравнодушные белорусы собрали деньги на штраф для учителя за пол дня. Почитать историю можно . Фото: Елена Бычкова, TUT.BY здесь Участник акции солидарности учителей, которая 25 августа прошла при поддержке родителей школьников и неравнодушных минчан, рядом с Министерства образования. Министр к протестующим не вышел, но к зданию приехала спецтехника. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY У 30-летнего Николая Шеметова — свой цветочный магазин в нескольких минутах ходьбы от станции «Пушкинская». Про протестные события рядом со станицей метро Пушкинская и о том, как формировался «народный» мемориал в память о погибшем демонстранте Александре Тарайковском, со слов «цветочников» можно почитать — . Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY здесь Депутат Геннадий Давыдько идет на встречу с жителями округа, по которому он был выбран. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Женщина в шапочке и мантии на акции солидарности с учителями. Около Министерства образования собрались учителя, родители школьников и сочувствующие, чтобы выразить несогласие Александра Лукашенко о том, что «те, кто не разделяет государственную идеологию, в школе работать не должны». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY со словами Член президиума Координационного совета, экс-директор Купаловского театра Павел Латушко прибыл в качестве свидетеля в центральный аппарат Следственного комитета. Перед там, как пойти на допрос, он поделился мнением с журналистами о том, что возбужденное уголовное дело морально воздействует на членов совета. На допросе Латушко пробыл 3,5 часа. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Милиция на площади Независимости. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Участники митинга в поддержку Александра Лукашенко на Комаровке. Смотрите, . Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY как он прошел Мужчина в майке с изображением Александра Лукашенко на провластном митинге. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY 25 августа 1991 года Верховный совет БССР придал Декларации о суверенитете статус конституционного закона. Во вторник на площади Независимости несколько тысяч человек вышли отметить памятную дату. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Юная участница провластного митинга на Комаровке. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Молодой человек держит в руках мягкую игрушку "Ждуна" с табличкой «Загрузка 97%». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Силовики сидят в грузовиках, приехавших к площади Независимости днем 25 августа 2020 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Танцы на площади Независимости 25 августа. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
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В Минске прошла акция учителей около здания Министерства образования, член Координационного совета Павел Латушко ходил на допрос в Следственный комитет, а на...
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