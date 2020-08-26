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Движение транспорта будет затруднено на белорусско-латвийской границе

26.08.2020 14:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 авг – Sputnik. В двух пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе ожидается ограничение потока транспортных средств, об этом сообщили в пресс-службе Витебской таможни.

© CC0 / Pixabay / marekssteins
Латвийский пункт пропуска "Силене" снова заработал

Причиной стала модернизация латвийских пунктов пропуска "Силене" (на белорусской стороне – "Урбаны") и "Патерниеки" (на белорусской стороне - "Григоровщина").

"В связи с реконструкцией латвийских пунктов пропуска "Силене" и "Патерниеки", которая продлится до конца 2020 года, возможно затруднение движения через латвийско-белорусскую границу", - говорится в сообщении ведомства.

Пункты пропуска ожидает модернизация, а также реконструкция участка дороги, в частности, расширение ее проезжей части в обоих направлениях.

Модернизация проводится в рамках Программы трансграничного сотрудничества Латвия – Литва – Беларусь Европейского инструмента соседства на период с 2014 по 2020 годы.

В ГПК уточнили, что актуальную информацию о фактическом транспортном потоке, а также очередях в указанных контрольно-пропускных пунктах можно получить на сайте Службы государственных доходов Латвии.

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Теги: Минск
 
 
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Проблемы могут возникнуть в связи с реконструкцией латвийских пунктов пропуска, которая продлится до конца 2020 года.
 
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