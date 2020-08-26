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Движение транспорта будет затруднено на белорусско-латвийской границе
26.08.2020 14:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 авг – Sputnik. В двух пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе ожидается ограничение потока транспортных средств, об этом сообщили в пресс-службе Витебской таможни.
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Причиной стала модернизация латвийских пунктов пропуска "Силене" (на белорусской стороне – "Урбаны") и "Патерниеки" (на белорусской стороне - "Григоровщина").
"В связи с реконструкцией латвийских пунктов пропуска "Силене" и "Патерниеки", которая продлится до конца 2020 года, возможно затруднение движения через латвийско-белорусскую границу", - говорится в сообщении ведомства.
Пункты пропуска ожидает модернизация, а также реконструкция участка дороги, в частности, расширение ее проезжей части в обоих направлениях.
Модернизация проводится в рамках Программы трансграничного сотрудничества Латвия – Литва – Беларусь Европейского инструмента соседства на период с 2014 по 2020 годы.
В ГПК уточнили, что актуальную информацию о фактическом транспортном потоке, а также очередях в указанных контрольно-пропускных пунктах можно получить на
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Проблемы могут возникнуть в связи с реконструкцией латвийских пунктов пропуска, которая продлится до конца 2020 года.
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