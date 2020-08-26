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Магазин товаров с белорусской символикой «Князь Вітаўт» в Бресте лишился помещения
26.08.2020 13:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Магазин товаров с белорусской символикой «Князь Вітаўт» в Бресте лишился помещения на Советской, 55. Магазин здесь работает последние три дня. «По не зависящим от нас причинам мы вынуждены покинуть помещение — нам не продлили договор аренды. Ищем новое», —
Собственник помещения, частное лицо, без объяснений решил не продлевать договор аренды, хотя претензий по оплате к арендаторам не было.
Сейчас поставки сведены к минимуму, ассортимент сокращается, некоторые позиции уже закончились.
«Впереди суд, расходы защитников, переезд, закупка оборудования и рекламных вывесок, переоформление всех документов, связанных со сменой торговой точки и, наконец, закупки и производство нового ассортимента», — говорят в магазине.
«Князь Вітаўт» специализируется на товарах с исторической, народной и национальной символикой.
Напомним, 6 августа в «Князь Вітаўт»
А в июле магазин
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«Князь Вітаўт» специализируется на товарах с исторической, народной и национальной символикой.
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