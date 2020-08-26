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Магазин товаров с белорусской символикой «Князь Вітаўт» в Бресте лишился помещения

26.08.2020 13:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Магазин товаров с белорусской символикой «Князь Вітаўт» в Бресте лишился помещения на Советской, 55. Магазин здесь работает последние три дня. «По не зависящим от нас причинам мы вынуждены покинуть помещение — нам не продлили договор аренды. Ищем новое», — рассказал «Радыё Свабода» один из учредителей Сергей Бахун.


Фото: Крама «Князь Вітаўт»

Собственник помещения, частное лицо, без объяснений решил не продлевать договор аренды, хотя претензий по оплате к арендаторам не было.

Сейчас поставки сведены к минимуму, ассортимент сокращается, некоторые позиции уже закончились.

«Впереди суд, расходы защитников, переезд, закупка оборудования и рекламных вывесок, переоформление всех документов, связанных со сменой торговой точки и, наконец, закупки и производство нового ассортимента», — говорят в магазине.

«Князь Вітаўт» специализируется на товарах с исторической, народной и национальной символикой.

Напомним, 6 августа в «Князь Вітаўт» пришли сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями. Они изъяли бело-красно-белые флаги, белые браслеты и кепки с погоней.

А в июле магазин предупредили об административной ответственности за реализацию маек с надписью Welcome to Belarus и изображением автозака. Такая реклама, по мнению Министерства антимонопольного регулирования и торговли, создает «негативный образ страны, формирует ложные представления о ней, не соответствующие реализуемым в стране конституционным идеям и принципам, на основе которых формируется и воплощается в жизнь государственное управление».

 
Теги: Брест
 
 
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«Князь Вітаўт» специализируется на товарах с исторической, народной и национальной символикой.
 
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