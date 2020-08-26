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Минчанка вывесила из окна одежду в виде бчб флага - ее украли

26.08.2020 17:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Минска Анна Губанова вывесила на балконе композицию из своих вещей в виде бело-красно-белого флага. Сарафан, который был вместо красной части, сегодня ночью похитили неизвестные. Об этом девушка рассказала в Instagram, пишет Reform.by.


Скриншот видео

Анна живет в доме со шпилем возле площади Победы. Фото ее самодельного «флага» на балконе в последние дни не раз можно было заметить в соцсетях. Вероятно, девушка решила составить флаг из одежды после множества сообщений о том, что настоящие бело-красно-белые флаги, вывешенные на домах, без ведома владельцев снимают работники коммунальных служб и неизвестные в штатском.

Однако сегодня утром Анна обнаружила, что ее красного сарафана на балконе нет. Ночью кто-то похитил его, забросив сверху — возможно, с крыши дома — леску с грузиком и крючком. Крючок оторвался и остался на балконе девушки, но неизвестные все равно смогли достать и забрать сарафан.

Вместо него Анна повесила красное полотенце.

 
Теги: Минск
 
 
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Девушка решила составить флаг из одежды после множества сообщений о том, что настоящие бело-красно-белые флаги, вывешенные на домах, без ведома владельцев снимают...
 
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