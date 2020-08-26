|
В Витебске на мирной акции протеста задержали айтишников, журналиста и случайных прохожих
26.08.2020 17:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 26 августа задержали представителей IТ-компаний, журналиста «Витебского курьера news» и случайных прохожих — через 10 минут после того, как началась мирная акция протеста на проспекте Строителей. Об этом
26 августа на проспект Строителей возле ТЦ «Омега» в цепь солидарности стали 6 человек — несколько представителей IТ-компаний, в том числе, EPAM, и горожане из их группы поддержки. Ребята стояли с флагами — красно-зеленым и бело-красно-белым.
Рядом находились журналист «Витебского курьера news» Александр Корнышев и просто случайные люди.
Через 10 минут после того, как протестующие вышли на улицу, подъехали автозак и микроавтобус с милиционерами. Туда препроводили всех участников акции, корреспондента и нескольких человек, находившихся рядом.
Среди случайных людей, к примеру, был знакомый журналиста, который подошел с ним поздороваться. Задержали также мужчину, который находился примерно в 20 метрах от акции и не принимал в ней участия.
Корнышев предъявил милиции удостоверение журналиста, однако это ему не помогло. Ему пояснили, что корреспондент на акциях протеста должен иметь отличительные знаки: бейдж на одежде или жилет с надписью «Пресса» (правда, это не всегда помогает)
В автозаке задержанных поместили в «стаканы», рассказал позже Александр Корнышев.
Задержанных доставили в Первомайский РОВД. Там они подписали предупреждение о том, что нельзя участвовать в массовых несанкционированных мероприятиях. Милиционеры предупредили их, что следующее задержание обойдется уже либо сутками ареста, либо большим штрафом.
Напомним, в Витебске почти две недели акции протеста проходили без задержаний участников. Однако недавно ситуация изменилась.
Так, минский актер Иван Сладкевич был задержан 23 августа после
На проспекте Фрунзе 25 августа милиция
Полторы недели назад состоялась встреча делегации горожан, не согласных с итогами выборов, с губернатором Николаем Шерстневым и начальником УВД облисполкома Михаилом Грибом. Власти тогда
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Людей задержали через 10 минут после того, как началась мирная акция протеста на проспекте Строителей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)