В Витебске на мирной акции протеста задержали айтишников, журналиста и случайных прохожих

Источник материала: Tut.by

В Витебске 26 августа задержали представителей IТ-компаний, журналиста «Витебского курьера news» и случайных прохожих — через 10 минут после того, как началась мирная акция протеста на проспекте Строителей. Об этом сообщает «Витебский курьер news».





26 августа на проспект Строителей возле ТЦ «Омега» в цепь солидарности стали 6 человек — несколько представителей IТ-компаний, в том числе, EPAM, и горожане из их группы поддержки. Ребята стояли с флагами — красно-зеленым и бело-красно-белым.

Рядом находились журналист «Витебского курьера news» Александр Корнышев и просто случайные люди.

Через 10 минут после того, как протестующие вышли на улицу, подъехали автозак и микроавтобус с милиционерами. Туда препроводили всех участников акции, корреспондента и нескольких человек, находившихся рядом.

Среди случайных людей, к примеру, был знакомый журналиста, который подошел с ним поздороваться. Задержали также мужчину, который находился примерно в 20 метрах от акции и не принимал в ней участия.





Корнышев предъявил милиции удостоверение журналиста, однако это ему не помогло. Ему пояснили, что корреспондент на акциях протеста должен иметь отличительные знаки: бейдж на одежде или жилет с надписью «Пресса» (правда, это не всегда помогает)

В автозаке задержанных поместили в «стаканы», рассказал позже Александр Корнышев.

Задержанных доставили в Первомайский РОВД. Там они подписали предупреждение о том, что нельзя участвовать в массовых несанкционированных мероприятиях. Милиционеры предупредили их, что следующее задержание обойдется уже либо сутками ареста, либо большим штрафом.





Напомним, в Витебске почти две недели акции протеста проходили без задержаний участников. Однако недавно ситуация изменилась.

Так, минский актер Иван Сладкевич был задержан 23 августа после «Марша свободы» в Витебске . 25 августа он получил семь суток ареста.

На проспекте Фрунзе 25 августа милиция разогнала мирное шествие, в котором участвовало более 40 человек. Однако никого, по предварительным данным, не задержали: мужчинам удалось убежать от милиции, а девушек не трогали. Правда, у одной забрали БЧБ флаг.

Полторы недели назад состоялась встреча делегации горожан, не согласных с итогами выборов, с губернатором Николаем Шерстневым и начальником УВД облисполкома Михаилом Грибом. Власти тогда пообещали не применять силу в отношении мирных протестующих и не задерживать их.