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Одни белорусы четко заявляют о мире и стабильности, другие не могут конкретно сформулировать свои принципы
26.08.2020 20:09 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕсли разобраться, то абсолютное большинство белорусов - не важно, у кого какие символы - хотят одного - мира и стабильности. Правда, если одни об этом четко заявляют, то другие так и не могут сформулировать за какие конкретно принципы они радеют. Наш корреспондент Мария Петрашко собрала мнения всех сторон.
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Одни белорусы четко заявляют о мире и стабильности, другие не могут конкретно сформулировать свои принципы
Если разобраться, то абсолютное большинство белорусов - не важно, у кого какие символы - хотят одного - мира и стабильности. Правда, если одни об этом четко заявляют,...
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