Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Одни белорусы четко заявляют о мире и стабильности, другие не могут конкретно сформулировать свои принципы Если разобраться, то абсолютное большинство белорусов - не важно, у кого какие символы - хотят одного - мира и стабильности. Правда, если одни об этом четко заявляют,...

Если разобраться, то абсолютное большинство белорусов - не важно, у кого какие символы - хотят одного - мира и стабильности. Правда, если одни об этом четко заявляют, то другие так и не могут сформулировать за какие конкретно принципы они радеют. Наш корреспондентсобрала мнения всех сторон.