ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Открытый диалог состоялся с молодежным активом в Поставах и в Могилеве

26.08.2020 20:09 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Как сделать малые города более привлекательными для молодежи? Куда трудоустроится на время каникул и чем заинтересовать туристов в сельской местности? Актуальные вопросы обсудили в Поставах во время открытого диалога. В дискуссии приняли участие школьники, студенты, работающая молодежь, а также представители власти. Не осталась без внимания и сложившаяся ситуация в стране. Молодые люди подчеркнули, что не могут оставаться равнодушными к будущему родной Беларуси. 
Сейчас очень важно, чтобы в обществе не возникало недопонимания. Нужно объединять усилия во благо мира и спокойствия в Беларуси. Об этом шла речь на встрече с молодежным активом Могилева. Многие студенты были на рабочем семестре и собрались, чтобы обсудить результаты работы студотрядов, и, разумеется, затронули события последних дней. Главное, прозвучало на встрече: чтобы не было споров между друзьями и конфликтов в семьях и коллективах.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сделать малые города более привлекательными для молодежи? Куда трудоустроится на время каникул и чем заинтересовать туристов в сельской местности? Актуальные...
 
Новости дня
Новости общества
 
МИД: Попытки санкционного вмешательства в дела Беларуси недопустимы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
26.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика