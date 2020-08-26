|
Открытый диалог состоялся с молодежным активом в Поставах и в Могилеве
26.08.2020 20:09 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак сделать малые города более привлекательными для молодежи? Куда трудоустроится на время каникул и чем заинтересовать туристов в сельской местности? Актуальные вопросы обсудили в Поставах во время открытого диалога. В дискуссии приняли участие школьники, студенты, работающая молодежь, а также представители власти. Не осталась без внимания и сложившаяся ситуация в стране. Молодые люди подчеркнули, что не могут оставаться равнодушными к будущему родной Беларуси.
Сейчас очень важно, чтобы в обществе не возникало недопонимания. Нужно объединять усилия во благо мира и спокойствия в Беларуси. Об этом шла речь на встрече с молодежным активом Могилева. Многие студенты были на рабочем семестре и собрались, чтобы обсудить результаты работы студотрядов, и, разумеется, затронули события последних дней. Главное, прозвучало на встрече: чтобы не было споров между друзьями и конфликтов в семьях и коллективах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сделать малые города более привлекательными для молодежи? Куда трудоустроится на время каникул и чем заинтересовать туристов в сельской местности? Актуальные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)