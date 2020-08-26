|
90 стран участвуют в военно-техническом форуме "Армия-2020"
26.08.2020 20:09 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ эти дни свой оборонный потенциал наша страна представила на международном форуме "Армия-2020" в подмосковном парке "Патриот". Новейшие разработки военной промышленности привезли делегации из 90 стран. О новинках военпрома расскажет Дарья Белоусова-Петровская.
Международный военно-технический форум "Армия" - один из крупнейших в ЕвропеНа площади более 32 тысяч кв. метров разместились новейшие разработки военной промышленности. Кроме россиян, участвуют делегации из 90 стран мира. А Беларусь представлена большой национальной экспозицией. От нашей страны - почти два десятка ведущих предприятий с мировым именем. Так, шасси и тягачи МЗКТ успешно используются в ракетных, сухопутных, инженерных войсках, а также в ПВО и радиотехнической разведке. Техника продается более чем в 50 стран - от России до Ближнего Востока и Латинской Америки. В этом году на форум привезли новый экспортный вариант легкобронированного автомобиля. При весе в 1800 кг он может развить скорость до 120 км в час. Мотор работает при разных погодных условиях - от минус 15 до плюс 55. А крепкая броня защитит экипаж от поражения как стрелковым оружием, так и при наезде на мину.
Василий Бурьян, главный конструктор ОАО "МЗКТ": "Мы стараемся по максимуму использовать отечественное производство. Дисковые тормоза нашей разработки здесь поставлены. Новая ступица здесь поставлена, сделано очень многое с нашими белорусскими партнерами. Это и бортовая информационная система, и система разного управления - все это сделано. Девиз нашей техники: "Техника, не знающая преград!".
Экспозиция Беларуси на форуме "Армия-2020" включает 17 ведущих предприятийИзвестный своей оптикой "Пеленг" представил новые прицелы панорамного типа. Способны распознать цель в любое время суток на расстоянии 5 км. А установить можно как на легковые, так и на бронированные автомобили.
Предприятие "Агат" в этот раз презентовал новейшие образцы спутниковой связи, у которых нет аналогов в мире. Мобильная радиостанция "Горизонт" - это целый комплекс, который может развернуться за 15 минут, и обеспечит телефонную и видеосвязь как в движении, так и при коротких остановках.
Геннадий Казаков, директор предприятия ОАО "Агат-системы управления": "Это совершенно новый образец боевой разведывательной дозорной машины. Солдат будущего. Беспроводный широкополосный доступ. Обеспечение разведки целей различными видами радиолокационных станций. Видео, тепловизоры, всепогодные, ночные, это сейсмическая разведка. То есть, район обнаружения целей расширен до 50 км".
Новейшие образцы военной техники можно увидеть не только в экспозиции форума, но и оценить их на практике. На полигоне в Алабино проходят динамические показы. Зрители увидят слаженную работу экипажей танков, боевых машин пехоты, а также самоходных артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти дни свой оборонный потенциал наша страна представила на международном форуме "Армия-2020" в подмосковном парке "Патриот". Новейшие разработки военной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)