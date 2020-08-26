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Международный военно-технический форум "Армия" - один из крупнейших в Европе

Экспозиция Беларуси на форуме "Армия-2020" включает 17 ведущих предприятий

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 90 стран участвуют в военно-техническом форуме "Армия-2020" В эти дни свой оборонный потенциал наша страна представила на международном форуме "Армия-2020" в подмосковном парке "Патриот". Новейшие разработки военной...

В эти дни свой оборонный потенциал наша страна представила на международном форуме "Армия-2020" в подмосковном парке "Патриот". Новейшие разработки военной промышленности привезли делегации из 90 стран. О новинках военпрома расскажетНа площади более 32 тысяч кв. метров разместились новейшие разработки военной промышленности. Кроме россиян, участвуют делегации из 90 стран мира. А Беларусь представлена большой национальной экспозицией. От нашей страны - почти два десятка ведущих предприятий с мировым именем. Так, шасси и тягачи МЗКТ успешно используются в ракетных, сухопутных, инженерных войсках, а также в ПВО и радиотехнической разведке. Техника продается более чем в 50 стран - от России до Ближнего Востока и Латинской Америки. В этом году на форум привезли новый экспортный вариант легкобронированного автомобиля. При весе в 1800 кг он может развить скорость до 120 км в час. Мотор работает при разных погодных условиях - от минус 15 до плюс 55. А крепкая броня защитит экипаж от поражения как стрелковым оружием, так и при наезде на мину.Известный своей оптикой "Пеленг" представил новые прицелы панорамного типа. Способны распознать цель в любое время суток на расстоянии 5 км. А установить можно как на легковые, так и на бронированные автомобили.Предприятие "Агат" в этот раз презентовал новейшие образцы спутниковой связи, у которых нет аналогов в мире. Мобильная радиостанция "Горизонт" - это целый комплекс, который может развернуться за 15 минут, и обеспечит телефонную и видеосвязь как в движении, так и при коротких остановках.Новейшие образцы военной техники можно увидеть не только в экспозиции форума, но и оценить их на практике. На полигоне в Алабино проходят динамические показы. Зрители увидят слаженную работу экипажей танков, боевых машин пехоты, а также самоходных артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня.