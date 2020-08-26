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МИД: Попытки санкционного вмешательства в дела Беларуси недопустимы

26.08.2020 20:09 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь готова к диалогу по ситуации в стране без вмешательства во внутренние дела. Таков лейтмотив сегодняшних телефонных переговоров главы МИД нашей страны с итальянским и британским коллегами. По просьбе министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, выразившего озабоченность поствыборными событиями в Беларуси,  Владимир Макей проинформировал о внутриполитической ситуации в стране. Он подчеркнул важность объективной всесторонней оценки последних событий.
На недопустимость санкционного вмешательства МИД Беларуси указал Лондону. Беседа с парламентским заместителем министра иностранных дел Великобритании Уэнди Мортоном  состоялась по инициативе британской стороны.

 
 
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Беларусь готова к диалогу по ситуации в стране без вмешательства во внутренние дела. Таков лейтмотив сегодняшних телефонных переговоров главы МИД нашей страны с...
 
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