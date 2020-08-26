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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МИД: Попытки санкционного вмешательства в дела Беларуси недопустимы Беларусь готова к диалогу по ситуации в стране без вмешательства во внутренние дела. Таков лейтмотив сегодняшних телефонных переговоров главы МИД нашей страны с...

Беларусь готова к диалогу по ситуации в стране без вмешательства во внутренние дела. Таков лейтмотив сегодняшних телефонных переговоров главы МИД нашей страны с итальянским и британским коллегами. По просьбе министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, выразившего озабоченность поствыборными событиями в Беларуси, Владимир Макей проинформировал о внутриполитической ситуации в стране. Он подчеркнул важность объективной всесторонней оценки последних событий.На недопустимость санкционного вмешательства МИД Беларуси указал Лондону. Беседа с парламентским заместителем министра иностранных дел Великобритании Уэнди Мортоном состоялась по инициативе британской стороны.