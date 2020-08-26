Источник материала: БT

"Снайперский рубеж"

Нововведения конкурса

Женский взгляд на Армейские игры

Планы Брестского полигона на четвертый день "АрМИ-2020"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На территории сразу пяти стран продолжаются Армейские игры В этом году военные запланировали провести 30 международных конкурсов в Азербайджане, Армении, Беларуси, России и Узбекистане. На Брестском полигоне проходят сразу...

В этом году военные запланировали провести 30 международных конкурсов в Азербайджане, Армении, Беларуси, России и Узбекистане. На Брестском полигоне проходят сразу два конкурса - среди десантников "Полярная Звезда" и стрелков. На Брестском полигоне работает мой коллега. У него все подробности.Третий день Армейских международных игр - 2020 на Брестском полигоне начался с очередного этапа конкурса "Снайперский рубеж". Он подвел черту под первый этапом конкурса. Сегодня участники определяли лучших в индивидуальном зачете в стрельбе из неудобного положения.Это выступление представителя белорусской сборной. Артем - солдат срочной службы, но, несмотря на свой небольшой опыт в снайперском деле, сегодня он показал один из лучших результатов. Стрелок закрыл три мишени из трех в упражнении "стрельба из неудобных положений".Состязательная часть конкурса "Снайперский рубеж" проводится по четырем этапам. В индивидуальном и парном зачетах снайперам предстоит выполнить 16 стрелковых упражнений. Четвертый этап – снайперская эстафета. Военнослужащие будут стрелять из снайперских винтовок, автомата Калашникова и пистолета Макарова. В соревнованиях участвуют военнослужащие из 7 стран. Помимо хозяев конкурса, свои команды представили Армения, Россия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Вьетнам."Снайперский рубеж" Международных армейских игр по традиции проводится именно на Брестском полигоне. Каждый год организаторы стараются привнести в конкурс новшества. Во-первых, это создает дополнительный интерес для участников, во-вторых, повышает уровень их мастерства. Исключением не стал и этот год. В конкурсе появилось сразу несколько новых упражнений. Еще одним нововведением конкурса в этом году, или даже лучше сказать, его украшением, стала женская команда сборной Беларуси. И стоит сказать, что наши девчонки оказались не промах.В этом году женская сборная выступает вне зачета, но, как показывает практика, девушки могут навязать серьезную конкуренцию парням. Например, промежуточные результаты Натальи Онищук в индивидуальном зачете закрепили ее на втором месте среди всех участников. К слову, недавно девушка стала обладательницей знака отличия "Доблесть и мастерство". Это своеобразный краповый берет для десантников.По промежуточным результатам пока белорусские стрелки уверенно лидируют. К слову, в прошлом году наша команда заняла первое общекомандное место в конкурсе "Снайперский рубеж". Планы на этот не менее амбициозные.Сегодня ночью участники проведут крайнее упражнение первого этапа. Оно окончательно расставит всех по своим местам. А послезавтра конкурс "Снайперский рубеж" даст отмашку для второго этапа, в котором участники выступят в парном зачете. А завтра на Брестском полигоне продолжится конкурс "Полярная звезда". Кстати, именно об этом состязании мы расскажем подробно в нашем завтрашнем материале в