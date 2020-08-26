|
На территории сразу пяти стран продолжаются Армейские игры
26.08.2020 22:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ этом году военные запланировали провести 30 международных конкурсов в Азербайджане, Армении, Беларуси, России и Узбекистане. На Брестском полигоне проходят сразу два конкурса - среди десантников "Полярная Звезда" и стрелков. На Брестском полигоне работает мой коллега Юрий Шевчук. У него все подробности.
Третий день Армейских международных игр - 2020 на Брестском полигоне начался с очередного этапа конкурса "Снайперский рубеж". Он подвел черту под первый этапом конкурса. Сегодня участники определяли лучших в индивидуальном зачете в стрельбе из неудобного положения.
"Снайперский рубеж"
Это выступление представителя белорусской сборной. Артем - солдат срочной службы, но, несмотря на свой небольшой опыт в снайперском деле, сегодня он показал один из лучших результатов. Стрелок закрыл три мишени из трех в упражнении "стрельба из неудобных положений".
Состязательная часть конкурса "Снайперский рубеж" проводится по четырем этапам. В индивидуальном и парном зачетах снайперам предстоит выполнить 16 стрелковых упражнений. Четвертый этап – снайперская эстафета. Военнослужащие будут стрелять из снайперских винтовок, автомата Калашникова и пистолета Макарова. В соревнованиях участвуют военнослужащие из 7 стран. Помимо хозяев конкурса, свои команды представили Армения, Россия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Вьетнам.
Нгуен Динь Хоа, участник конкурса "Снайперский рубеж" (Вьетнам): "Для меня это первые Армейские игры. Но я вижу очень хорошую подготовку и организацию белоруской стороны. Отличная схема мишеней. Самая большая трудность для меня - это определять дальность цели, так как на полигоне сильный ветер".
Нововведения конкурса"Снайперский рубеж" Международных армейских игр по традиции проводится именно на Брестском полигоне. Каждый год организаторы стараются привнести в конкурс новшества. Во-первых, это создает дополнительный интерес для участников, во-вторых, повышает уровень их мастерства. Исключением не стал и этот год. В конкурсе появилось сразу несколько новых упражнений. Еще одним нововведением конкурса в этом году, или даже лучше сказать, его украшением, стала женская команда сборной Беларуси. И стоит сказать, что наши девчонки оказались не промах.
Женский взгляд на Армейские игрыВ этом году женская сборная выступает вне зачета, но, как показывает практика, девушки могут навязать серьезную конкуренцию парням. Например, промежуточные результаты Натальи Онищук в индивидуальном зачете закрепили ее на втором месте среди всех участников. К слову, недавно девушка стала обладательницей знака отличия "Доблесть и мастерство". Это своеобразный краповый берет для десантников.
По промежуточным результатам пока белорусские стрелки уверенно лидируют. К слову, в прошлом году наша команда заняла первое общекомандное место в конкурсе "Снайперский рубеж". Планы на этот не менее амбициозные.
Планы Брестского полигона на четвертый день "АрМИ-2020"Сегодня ночью участники проведут крайнее упражнение первого этапа. Оно окончательно расставит всех по своим местам. А послезавтра конкурс "Снайперский рубеж" даст отмашку для второго этапа, в котором участники выступят в парном зачете. А завтра на Брестском полигоне продолжится конкурс "Полярная звезда". Кстати, именно об этом состязании мы расскажем подробно в нашем завтрашнем материале в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году военные запланировали провести 30 международных конкурсов в Азербайджане, Армении, Беларуси, России и Узбекистане. На Брестском полигоне проходят сразу...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)