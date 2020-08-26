Источник материала: БT

Буллинг "без границ"

В Сети встали на защиту учителей

За парты 1 сентября сядут более 1 млн. школьников

Школа - не место для политических баталий

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Травля учителей: кому это нужно? Не только госслужащие, правоохранители и журналисты, но и наши педагоги подверглись настоящей травле. Угрозы виртуальные и реальные, листовки и лампады - у...

Не только госслужащие, правоохранители и журналисты, но и наши педагоги подверглись настоящей травле. Угрозы виртуальные и реальные, листовки и лампады - у школьных дверей. Впрочем, педагоги продолжают подготовку к новому учебному году, хотя в таких условиях это непросто. РассказываетЛистовки с такими надписями, а еще зажженные свечи появились на пороге одной из школ Лиды. Одновременно посыпались письма с угрозами на электронную почту. И если на вопрос: "Кто устроил мемориал на школьном дворе?" - ответ предварительно найден, то вот за что все это и по какому праву - учителя понять не могут до сих пор.Больно и обидно, но не страшно, хотя страх - это главная цель, которую преследуют те, кто занимается травлей. Они не вникают в детали, а потому под удар попадают даже педагоги, которые, в принципе, к избирательной кампании отношения не имели.Правда, там, где специалисты по буллингу сосредоточили свои основные силы, то есть - в интернете, они с самого начала встречают достойный отпор.Но вопреки всему происходящему уже на следующей неделе, 1 сентября, учителя во всех школах страны встретят своих учеников с улыбками. За парты сядут в этом году более миллиона школьников, в том числе и дети из многодетных семей. Кстати, таких семей в Беларуси сегодня более 150 тысяч. И по традиции они в преддверии нового учебного года не остаются без внимания и поддержки. Только в столице за время благотворительной акции собрали более 200 килограммов школьных принадлежностей.Двери распахнут в этом году почти три тысячи школ, планируется открытие четырех абсолютно новых. С кадрами - заверили в профильном министерстве - тоже проблем нет. Осталось только отбросить эмоции и, прислушавшись к здравому смыслу, понять, что школа - не место для политических баталий. Время до 1 сентября еще есть.