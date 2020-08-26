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Травля учителей: кому это нужно?

26.08.2020 21:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не только госслужащие, правоохранители и журналисты, но и наши педагоги подверглись настоящей травле. Угрозы виртуальные и реальные, листовки и лампады - у школьных дверей.  Впрочем, педагоги продолжают подготовку к новому учебному году, хотя в таких условиях это непросто. Рассказывает Екатерина Бирецкая.

Листовки с такими надписями, а еще зажженные свечи появились на пороге одной из школ Лиды. Одновременно посыпались письма с угрозами на электронную почту. И если на вопрос: "Кто устроил мемориал на школьном дворе?" - ответ предварительно найден, то вот за что все это и по какому праву - учителя понять не могут до сих пор. 

Буллинг "без границ"

Больно и обидно, но не страшно, хотя страх - это главная цель, которую преследуют те, кто занимается травлей. Они не вникают в детали, а потому под удар попадают даже педагоги, которые, в принципе, к избирательной кампании отношения не имели. 

Травля учителей: кому это нужно?


Ирина Бедарик, учитель биологии средней школы № 29 г. Витебска: "Нас всех шокировало такое отношение к учителям, ведь мы наравне с родителями заинтересованы в успехах своих учеников, прилагаем значительные усилия к их воспитанию, чтобы добиться максимального результата".

Татьяна Малиновская, заместитель директора по учебной работе Новополоцкой гимназии № 2: "Школа и дети должны оставаться вне политики. Эти события не должны их касаться, потому что учитель приходит в школу, чтобы учить детей, заряжать их позитивом, энергией, желанием учиться, верой в себя и свои возможности".

В Сети встали на защиту учителей

Правда, там, где специалисты по буллингу сосредоточили свои основные силы, то есть - в интернете, они с самого начала встречают достойный отпор.

Елена Казаченко: "Не нравятся наши учителя, не водите своих детей в школу - наймите себе грамотеев из чата. Только политическую направленность не забудьте учесть - вы ее определите по количеству матерных слов в комментах".

Ксюша Агеева: "За что им должно быть стыдно? За то, что они жизнь отдают, чтобы научить чему-то ваших детей?".

Надежда Руснак: "Самое обидное, что это родители так манипулируют детьми. Они не понимают, что сами толкают их на улицы и ходить толпой по городу. Не бойтесь угроз. Пусть им будет стыдно за то, что угрожают и проявляют агрессию". 

За парты 1 сентября сядут более 1 млн. школьников

Травля учителей: кому это нужно?


Но вопреки всему происходящему уже на следующей неделе, 1 сентября, учителя во всех школах страны встретят своих учеников с улыбками. За парты сядут в этом году более миллиона школьников, в том числе и дети из многодетных семей. Кстати, таких семей в Беларуси сегодня более 150 тысяч. И по традиции они в преддверии нового учебного года не остаются без внимания и поддержки. Только в столице за время благотворительной акции собрали более 200 килограммов школьных принадлежностей. 

Школа - не место для политических баталий

Двери распахнут в этом году почти три тысячи школ, планируется открытие четырех абсолютно новых. С кадрами - заверили в профильном министерстве - тоже проблем нет. Осталось только отбросить эмоции и, прислушавшись к здравому смыслу, понять, что школа - не место для политических баталий. Время до 1 сентября еще есть. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Не только госслужащие, правоохранители и журналисты, но и наши педагоги подверглись настоящей травле. Угрозы виртуальные и реальные, листовки и лампады - у...
 
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