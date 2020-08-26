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Рассказ сотрудника ОМОНа, который принимал участие в событиях 9 августа

26.08.2020 21:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В событиях, которые произошли 9-10 августа, правоохранительным органам еще долго предстоит разбираться. И вот еще одно свидетельство тех дней. Агрессивно настроенная толпа в количестве 300 человек напала на 12 сотрудников ОМОН, которые охраняли здание УВД Минского облисполкома. В милицию летели камни, стеклянные бутылки, металлические прутья, которые могли не только нанести им увечья, но и лишить жизни. У нас есть возможность услышать подробный рассказ сотрудника ОМОН, который принимал участие в событиях 9 августа.
 
 
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В событиях, которые произошли 9-10 августа, правоохранительным органам еще долго предстоит разбираться. И вот еще одно свидетельство тех дней. Агрессивно...
 
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