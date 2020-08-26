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Фейк в первые часы и минуты сделает свое дело
26.08.2020 21:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПоследние несколько недель были богатыми на самые разные события. Порой очень непростые. Беларусь столкнулась с небывалым давлением, в том числе и на информационном поле. Наверное, впервые в нашей истории такое
Жертва - главное оружие в информационной войне
"Мама, на нас напали бандиты?". Эта фраза в заголовках новостей всех пронзила до глубины души. Десятки, если не сотни, сайтов и телеграм-каналов разместили у себя это кошмарное фото окровавленного ребенка, ставшего, опять же, якобы жертвой силовиков. Оказалось, что машину ее родителей вынесло на встречку, где случилось столкновение.
Главное в информационной войне - словить первую эмоцию. Пусть это и жуткий фейк, но в первые часы и минуты он сделает свое дело. А не умеешь врать - научим. В Гродно 17-летнего парня толпа сбила с ног, и он повредил плечо. Когда молодого человека задержали, то добрые взрослые в автозаке сразу подсказали руководство к действию. Вот момент разговора парня со следователем.
На чем еще пытаются сделать сенсацию?Следователи Минска проводят проверку, как и при каких обстоятельствах пострадал другой 17-летний подросток. Сам парень и его отец уже рассказали СК свою версию произошедшего. К этой семье обратились некие журналисты с предложением подготовки фейкового материала об изнасиловании парня сотрудниками ОМОН, зацепились за строчку в первом диагнозе, который не подтвердился.
Следственный комитет по-прежнему не зарегистрировал ни одного сообщения либо заявления по подобным фактам. В то же время тема жертвы и рыдающих в гуще событий молодых людей продолжает разрабатываться. Вот яркий пример: девушка несколько дней в разных точках города рассказывает, что у нее сегодня день рождения.
Что называется, свои люди в кадре. Ведь когда их нет, бывают и вот такие ситуации. Польский телеканал "Белсат" и американское "Радио Свобода" попытались
В массовке, как это было у проходных многих предприятий, снова группа поддержки по всем вопросам. Стоит напомнить, что управляет этими группами польский телеграм-канал: выдает списки "нуждающихся" в помощи заводов и организаций.
Сам западный телеграм-канал в ближайшее время, видимо, нуждаться не собирается. В Сети появилась информация о том, что лондонский олигарх выделил интернет-писателям миллион долларов для оказания давления на белорусского лидера, а заодно по накатанной и на организацию протестов в России. А там как раз выборы в Госдуму не за горами.
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Последние несколько недель были богатыми на самые разные события. Порой очень непростые. Беларусь столкнулась с небывалым давлением, в том числе и на...
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