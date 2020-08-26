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Фейк в первые часы и минуты сделает свое дело

26.08.2020 21:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Последние несколько недель были богатыми на самые разные события. Порой очень непростые. Беларусь столкнулась с небывалым давлением, в том числе и на информационном поле. Наверное, впервые в нашей истории такое большое негативное влияние организовано с помощью интернет-технологий. И это стало настоящим и грозным оружием, которое направленно вводит массы в заблуждение, сталкивает лбами людей, руководит толпой и призывает к беспорядкам. В таких условиях действительно сложно понять где факты, а где ложь. И в этой войне заказчика не интересует правда. Главный принцип - поток известий должен быть мутным и полноводным: пока проверяется одна новость, появляется десяток новых, пока изучается достоверность этого десятка - публикуются еще сотни. Мы собрали несколько из них. И представляем вашему вниманию. 

Жертва - главное оружие в информационной войне 

Жертв должно быть как можно больше - это интернет-технология. Ведь именно жертва - главное оружие в информационной войне. Первый пример - случай с минчанкой из Уручья, которую после задержания якобы били 10 омоновцев и обещали изнасиловать.Эмоции через край. Этот фрагмент разлетелся по интернету и вызвал праведный гнев тех, кто за правду. Только правда оказалась в другом. Никто девушку не трогал. А обвинения-то уже пошли в народ.
 
Фейк в первые часы и минуты сделает свое дело


"Мама, на нас напали бандиты?". Эта фраза в заголовках новостей всех пронзила до глубины души. Десятки, если не сотни, сайтов и телеграм-каналов разместили у себя это кошмарное фото окровавленного ребенка, ставшего, опять же, якобы жертвой силовиков. Оказалось, что машину ее родителей вынесло на встречку, где случилось столкновение. 
Главное в информационной войне - словить первую эмоцию. Пусть это и жуткий фейк, но в первые часы и минуты он сделает свое дело. А не умеешь врать - научим. В Гродно 17-летнего парня толпа сбила с ног, и он повредил плечо. Когда молодого человека задержали, то добрые взрослые в автозаке сразу подсказали руководство к действию. Вот момент разговора парня со следователем. 

На чем еще пытаются сделать сенсацию? 

Следователи Минска проводят проверку, как и при каких обстоятельствах пострадал другой 17-летний подросток. Сам парень и его отец уже рассказали СК свою версию произошедшего. К этой семье обратились некие журналисты с предложением подготовки фейкового материала об изнасиловании парня сотрудниками ОМОН, зацепились за строчку в первом диагнозе, который не подтвердился.
Следственный комитет по-прежнему не зарегистрировал ни одного сообщения либо заявления по подобным фактам. В то же время тема жертвы и рыдающих в гуще событий молодых людей продолжает разрабатываться. Вот яркий пример: девушка несколько дней в разных точках города рассказывает, что у нее сегодня день рождения.
Что называется, свои люди в кадре. Ведь когда их нет, бывают и вот такие ситуации. Польский телеканал "Белсат" и американское "Радио Свобода" попытались взять интервью у учителей на митинге учителей.

"Мама, на нас напали бандиты?".


В массовке, как это было у проходных многих предприятий, снова группа поддержки по всем вопросам. Стоит напомнить, что управляет этими группами польский телеграм-канал: выдает списки "нуждающихся" в помощи заводов и организаций. 
Сам западный телеграм-канал в ближайшее время, видимо, нуждаться не собирается. В Сети появилась информация о том, что лондонский олигарх выделил интернет-писателям миллион долларов для оказания давления на белорусского лидера, а заодно по накатанной  и на организацию протестов в России. А там как раз выборы в Госдуму не за горами.

 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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Последние несколько недель были богатыми на самые разные события. Порой очень непростые. Беларусь столкнулась с небывалым давлением, в том числе и на...
 
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