ОМОН заблокировал людей в костеле. Что об этом говорит милиция

Источник материала: Tut.by

Вечером 26 августа часть вышедших на акцию протеста на площади Независимости горожан оказалась заблокирована в здании Красного костела. Бойцы ОМОН стали в сцепку на ступеньках костела и заблокировали выход. Глава католической церкви назвал действия силовиков «неадекватными и противоправными» и потребовал дать им правовую оценку. TUT.BY пытался выяснить, кто и зачем отдал бойцам такой приказ, но в минской милиции заявили, что комментировать действия сотрудников не будут, отказался от комментариев и начальник минского ОМОН.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

ОМОН появился на площади Независимости 26 августа около 20.30 часов и начал разгон протестующих. Некоторые побежали в костел. После этого силовики затолкали внутрь здания и тех, кто стоял на крыльце, в том числе журналистов, и заблокировали двери. На площади тем временем начались задержания.

В костеле оказалось около 20 человек. Кроме того, в здании уже были прихожане, которые пришли на службу, и не имели никакого отношения к акции. Покинуть костел люди смогли только через 40 минут, площадь к тому времени уже опустела, территорию патрулировали несколько силовиков.

Глава католической церкви Тадеуш Кондрусевич выразил «решительный протест против незаконных действий правоохранительных органов, которые по своему назначению призваны защищать основные права граждан, в том числе и право на свободу вероисповедания, а не препятствовать их реализации, гарантированной законодательством Республики Беларусь».

— Неадекватные и противоправные действия, произошедшие на территории Красного костела, подлежат расследованию, а виновные подлежат наказанию в соответствии с законодательством, — заявил он. — Эти и подобные действия сотрудников правоохранительных органов не способствуют ослаблению напряженности ради мира и согласия в белорусском обществе в то время, когда католическая церковь призывает к примирению и диалогу для разрешения беспрецедентного социально-политического конфликта в нашей стране. Молимся за нашу единственную родину Беларусь.

Мы попытались выяснить у командира минского ОМОН Дмитрия Балабы, чем были вызваны такие действия бойцов отряда, однако он от комментариев отказался, направив журналиста в пресс-службу. Но ни в пресс-службе МВД, ни в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома получить комментарий не удалось.

— Сотрудники выполняют поставленные задачи, — лишь пояснила пресс-секретарь минской милиции Наталья Ганусевич.

В Генеральной прокуратуре обещают предоставить комментарий позже, мы следим за развитием ситуации.