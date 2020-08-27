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ОМОН заблокировал людей в костеле. Что об этом говорит милиция
27.08.2020 13:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 26 августа часть вышедших на акцию протеста на площади Независимости горожан
ОМОН появился на площади Независимости 26 августа около 20.30 часов и начал разгон протестующих. Некоторые побежали в костел. После этого силовики затолкали внутрь здания и тех, кто стоял на крыльце, в том числе журналистов, и заблокировали двери. На площади тем временем начались задержания.
В костеле оказалось около 20 человек. Кроме того, в здании уже были прихожане, которые пришли на службу, и не имели никакого отношения к акции. Покинуть костел люди смогли только через 40 минут, площадь к тому времени уже опустела, территорию патрулировали несколько силовиков.
Глава католической церкви Тадеуш Кондрусевич
— Неадекватные и противоправные действия, произошедшие на территории Красного костела, подлежат расследованию, а виновные подлежат наказанию в соответствии с законодательством, — заявил он. — Эти и подобные действия сотрудников правоохранительных органов не способствуют ослаблению напряженности ради мира и согласия в белорусском обществе в то время, когда католическая церковь призывает к примирению и диалогу для разрешения беспрецедентного социально-политического конфликта в нашей стране. Молимся за нашу единственную родину Беларусь.
Мы попытались выяснить у командира минского ОМОН Дмитрия Балабы, чем были вызваны такие действия бойцов отряда, однако он от комментариев отказался, направив журналиста в пресс-службу. Но ни в пресс-службе МВД, ни в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома получить комментарий не удалось.
— Сотрудники выполняют поставленные задачи, — лишь пояснила пресс-секретарь минской милиции Наталья Ганусевич.
В Генеральной прокуратуре обещают предоставить комментарий позже, мы следим за развитием ситуации.
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TUT.BY пытался выяснить, кто и зачем отдал бойцам такой приказ, но в минской милиции заявили, что комментировать действия сотрудников не будут, отказался от...
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